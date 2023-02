Dan a empresas ligadas a alcaldesa de Múzquiz contratos de carbón por más de 3,200 mdp

Las otras tres empresas son Coal de Sabinas, S.A. de C.V., El Volcán Consorcio RC, S.A. de C.V., y Minerales Amarani S.A. de C., las cuales tienen relación entre sí y con la empresa Minerales Don Chilo, según lo confirmó la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Es imposible decir que nos beneficiamos y que nos quieran catalogar por trabajar en un área que tenemos 20 años, esto no es nuevo. Lo nuevo es la política, pero no la acción minera que tenemos”, insistió a Vanguardia.

Sin embargo, de acuerdo con datos del Registro Público de Comercio (RPC), quien le compró las acciones el 6 de mayo de 2021 fue Liliana Isabel Ortega Benavides, quien se sumó a la administración de la alcaldesa como directora de Turismo. Ortega Benavides, según su currículum, se había desempeñado como en el área hotelera como gerente de recepción, ejecutiva de ventas y banquetes, y recepcionista de un hotel, pero no como productora de carbón.

ASF OBSERVA RELACIÓN

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su auditoría de cumplimiento 2021-6-90UIC-19-0061-2022 observó la relación de cuatro empresas de la familia Flores Guerra (aunque en el informe no se detalla la familia).

La ASF encontró vínculos entre las empresas Coal de Sabinas, El Volcán Consorcio, Minerales Amarani y Minerales Don Chilo, las tres primeras creadas en 2019 y 2020.

“Hay relación y comunicación entre ellas, ya que existe personal que desempeñó distintos cargos (Representante Legal, Administrador único, Accionista y Comisario), así como de parentesco; asimismo, se identificó lo siguiente: Tres empresas Coal de Sabinas, S.A. de C.V., El Volcán Consorcio RC, S.A. de C.V., y Minerales Amarani S.A. de C.V., cuentan con el mismo domicilio fiscal”.

Sin embargo, el Departamento Jurídico de CFE Generación IV envío un escrito de justificación a la ASF, en la que refirió que la “probable relación” no guarda relación alguna con la libre competencia que se genera y además justificó que no está obligada a verificar la relación.

“El que exista relación y comunicación entre proveedores no tiene ninguna incidencia en las contrataciones por adjudicación directa. La empresa contratante puede, más no está obligada legalmente a verificar la relación existente entre potenciales proveedores”, contestó la CFE.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.