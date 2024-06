Debaten líderes religiosos y de la diversidad sexual por intervenciones al Cerro del Pueblo

Ante la pregunta de si son excluyentes las dos posturas, Pacheco dijo que “yo creo que no se excluye siempre que haya un respeto, ¿cual es la parte donde chocamos nosotros? Cuando el colectivo homosexual viene en sus manifestaciones expresiones, desfiles, actividades y violentan los derechos a la moralidad de los niños. Son excluyentes porque no podemos permitir que grupos de personas heterosexuales u homosexuales realicen acciones públicas que afecten la integridad de los niños”.

Por su parte, Nuncio contestó que “para nada, el movimiento pro derechos LGBT en el estado de Coahuila fue gestado en la iglesia católica, las primeras personas que decidimos salir a marchar éramos un grupo de 7 personas en un grupo religioso y que decidimos permear lo que habíamos recibido en la diócesis a derechos civiles. Tu religión te prohíbe cosas a ti, no a los demás”.

Ante el cuestionamiento de cómo atenta contra la integridad de los niños la colocación de una bandera, Pacheco dijo que “no se trata de una expresión para visibilizar, se trata de un movimiento social, cultural, económico, etcétera; para tratar de tomar una ciudad y hacerla a la ideología donde no hay límites a la sexualidad, donde todo se vale, es su manera de vivir y será su decisión pero no vamos a permitir que eso se le quiera inculcar a una sociedad a niños, incluso gente sin fe está en contra de estas doctrinas”.

Nuncio dijo, por su parte, que con sus manifestaciones no buscan privilegios, sino que por el contrario, “nosotros pagamos los mismos impuestos que cualquier heterosexual y no podemos acceder a muchas cosas que ellos sí, esta gente que dice que va a hacer una marcha del orgullo heterosexual, no es conciente de su privilegio”.

Pacheco argumentó que se debe reflexionar cuáles son las ideas y conceptos, así como formas de pensamiento, que se le quieren entregar a una sociedad.

“Está la ideología de las comunidades homosexuales con la libertad por encima de todas las cosas, nosotros como personas de fe sabemos que sí hay límites a la moralidad, sí es un tema de confrontación, de guerra, es una guerra espiritual, es contra lo que está obrando contra nuestra”.

Finalmente, Nuncio argumentó que “nosotros paradójicamente sí tenemos esta visión en donde todos son bienvenidos, nosotros nacimos de un grupo religioso, entonces por nuestra formación hemos entendido que la mesa está servida para todos, todos son bienvenidos”.