Debut de oro: Risper Biyaki se corona en el Maratón Lala 2026 y mira hacia el ciclo continental

Coahuila
/ 1 marzo 2026
    Risper Biyaki cruzó la meta en primer lugar del Maratón Lala 2026. SANDRA GÓMEZ

Risper Biyaki Gesabwa ganó el Maratón Lala 2026 en la rama femenil con tiempo de 2:36:22, en un regreso destacado tras superar lesiones y con la mira en competencias internacionales

TORREÓN, COAH.- En un debut que rozó la perfección, la seleccionada mexicana Risper Biyaki Gesabwa conquistó la rama femenil del Maratón Internacional Lala 2026.

Con un registro aproximado de 2:36:22, la corredora de origen keniano no solo se llevó el primer lugar en su primera incursión en la Comarca, sino que marcó un retorno contundente tras una racha de lesiones que habían frenado su ritmo el año pasado.

“Me siento muy bien, es mi primera vez aquí y la organización fue impecable”, compartió Biyaki tras cruzar la meta.

$!Miles de corredores participaron en el Maratón Internacional Lala 2026 en la Comarca Lagunera.
Miles de corredores participaron en el Maratón Internacional Lala 2026 en la Comarca Lagunera. SANDRA GÓMEZ

A pesar de que el termómetro comenzó a subir después del kilómetro 32, la atleta se mostró imperturbable: “El clima no me afectó, es muy parecido al de Kenia. Aunque se sintió la intensidad del sol, logré mantener el paso”.

$!Atletas nacionales y extranjeros recorrieron los 42 kilómetros en una de las pruebas más emblemáticas del norte del país.
Atletas nacionales y extranjeros recorrieron los 42 kilómetros en una de las pruebas más emblemáticas del norte del país. SANDRA GÓMEZ

La victoria tuvo un matiz especial gracias al apoyo de su hermano, quien se integró como pacer en el último tercio de la ruta. Además, Risper destacó la energía de los espectadores: “La gente es muy social y animada. Escuchar los gritos de ‘¡Vamos, mexicana!’ me hizo sentir muy bien”.

Con este resultado, Biyaki asegura las marcas necesarias para sus próximos grandes objetivos: los Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Tras agradecer la hospitalidad de los laguneros, la campeona confirmó que este es solo el inicio de su temporada y prometió regresar a defender su corona en futuras ediciones.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

