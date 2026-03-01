Debut de oro: Risper Biyaki se corona en el Maratón Lala 2026 y mira hacia el ciclo continental
Risper Biyaki Gesabwa ganó el Maratón Lala 2026 en la rama femenil con tiempo de 2:36:22, en un regreso destacado tras superar lesiones y con la mira en competencias internacionales
TORREÓN, COAH.- En un debut que rozó la perfección, la seleccionada mexicana Risper Biyaki Gesabwa conquistó la rama femenil del Maratón Internacional Lala 2026.
Con un registro aproximado de 2:36:22, la corredora de origen keniano no solo se llevó el primer lugar en su primera incursión en la Comarca, sino que marcó un retorno contundente tras una racha de lesiones que habían frenado su ritmo el año pasado.
“Me siento muy bien, es mi primera vez aquí y la organización fue impecable”, compartió Biyaki tras cruzar la meta.
A pesar de que el termómetro comenzó a subir después del kilómetro 32, la atleta se mostró imperturbable: “El clima no me afectó, es muy parecido al de Kenia. Aunque se sintió la intensidad del sol, logré mantener el paso”.
La victoria tuvo un matiz especial gracias al apoyo de su hermano, quien se integró como pacer en el último tercio de la ruta. Además, Risper destacó la energía de los espectadores: “La gente es muy social y animada. Escuchar los gritos de ‘¡Vamos, mexicana!’ me hizo sentir muy bien”.
Con este resultado, Biyaki asegura las marcas necesarias para sus próximos grandes objetivos: los Juegos Panamericanos y Centroamericanos.
Tras agradecer la hospitalidad de los laguneros, la campeona confirmó que este es solo el inicio de su temporada y prometió regresar a defender su corona en futuras ediciones.