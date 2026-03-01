Debut de oro: Risper Biyaki se corona en el Maratón Lala 2026 y mira hacia el ciclo continental

TORREÓN, COAH.- En un debut que rozó la perfección, la seleccionada mexicana Risper Biyaki Gesabwa conquistó la rama femenil del Maratón Internacional Lala 2026.

Con un registro aproximado de 2:36:22, la corredora de origen keniano no solo se llevó el primer lugar en su primera incursión en la Comarca, sino que marcó un retorno contundente tras una racha de lesiones que habían frenado su ritmo el año pasado.

“Me siento muy bien, es mi primera vez aquí y la organización fue impecable”, compartió Biyaki tras cruzar la meta.