¿Quién ganó el Maratón Internacional Lala 2026?: Kenianos dominan la edición 37

La edición XXXVII del Maratón Internacional Lala se celebró este domingo con salida programada a las 6:30 horas desde el Parque Industrial Lagunero, en Gómez Palacio. Minutos antes, a las 6:20, iniciaron su recorrido los participantes de la categoría de Capacidades Diferentes. El trayecto incluyó paso por Ciudad Lerdo y tuvo como punto de llegada el Bosque Venustiano Carranza, en Torreón.

Antes del inicio de la competencia, la posible participación de la jalisciense Fanny Oropeza generó expectativa. La actual campeona del certamen, quien en 2025 registró un tiempo de 2 horas con 37 minutos, tuvo complicaciones para trasladarse a la región tras perder su vuelo desde Guadalajara. Entre las opciones que evaluaba estaba viajar primero a Monterrey y después trasladarse por carretera, situación que ponía en duda su presencia por el desgaste físico que implicaría.

Por otra parte, la lagunera Argentina Valdepeñas Cerna no tomó parte en la prueba, ya que compitió durante el mismo fin de semana en el Maratón de Tokio. Este escenario colocó a la keniana nacionalizada mexicana Risper Biyaki como una de las principales aspirantes al triunfo en la rama femenil.