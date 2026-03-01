¿Quién ganó el Maratón Internacional Lala 2026?: Kenianos dominan la edición 37
El keniano Wilfred Nyatogo y la keniana nacionalizada mexicana Risper Biyaki se quedaron con el primer lugar del maratón que partió de Gómez Palacio y concluyó en Torreón, bajo condiciones de calor y con un operativo de más de 2 mil voluntarios
La edición XXXVII del Maratón Internacional Lala se celebró este domingo con salida programada a las 6:30 horas desde el Parque Industrial Lagunero, en Gómez Palacio. Minutos antes, a las 6:20, iniciaron su recorrido los participantes de la categoría de Capacidades Diferentes. El trayecto incluyó paso por Ciudad Lerdo y tuvo como punto de llegada el Bosque Venustiano Carranza, en Torreón.
Antes del inicio de la competencia, la posible participación de la jalisciense Fanny Oropeza generó expectativa. La actual campeona del certamen, quien en 2025 registró un tiempo de 2 horas con 37 minutos, tuvo complicaciones para trasladarse a la región tras perder su vuelo desde Guadalajara. Entre las opciones que evaluaba estaba viajar primero a Monterrey y después trasladarse por carretera, situación que ponía en duda su presencia por el desgaste físico que implicaría.
Por otra parte, la lagunera Argentina Valdepeñas Cerna no tomó parte en la prueba, ya que compitió durante el mismo fin de semana en el Maratón de Tokio. Este escenario colocó a la keniana nacionalizada mexicana Risper Biyaki como una de las principales aspirantes al triunfo en la rama femenil.
Las condiciones del clima también formaron parte de la planeación del evento. El comité organizador indicó que la carrera únicamente sería suspendida si la temperatura superaba los 32 grados centígrados junto a una humedad mayor al 70 por ciento. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, el arranque se dio con 14 grados y 27 por ciento de humedad. Conforme avanzó la mañana, la temperatura subió a 25 grados hacia las 11:00 horas y alcanzó los 30 grados cerca de la una de la tarde, cuando se cerró la meta.
En materia operativa, se dispuso de 2 mil voluntarios a lo largo del recorrido, además de 29 estaciones de hidratación, divididas en 16 de agua y 13 de bebidas isotónicas. Para la atención médica, participaron 600 personas, apoyadas por siete módulos de atención, 10 ambulancias y dos hospitales móviles ubicados en los kilómetros 21 y 32/38.
En cuanto a los resultados, el keniano Wilfred Nyatogo finalizó en la primera posición con un tiempo de 2:18:27. El segundo puesto fue para Marco Antonio Martínez Sánchez Arena con 2:20:13, mientras que René Eduardo Ortiz Morales concluyó tercero con 2:20:35.
En la rama femenil, Risper Biyaki Gesabwa se llevó el primer lugar al detener el cronómetro en 2:36:22. Caroline Jebitow Kiptoo fue segunda con 2:40:08 y Patricia Rosales Miranda terminó en el tercer sitio con 2:57:58.
La premiación contempló una bolsa total de 900 mil pesos, distribuida en ambas categorías, con montos de 225 mil, 150 mil y 75 mil pesos para los tres primeros lugares, respectivamente.
