Deciden comunidades destino de apoyos educativos en Ramos Arizpe
Esquema participativo fortalece infraestructura y equipamiento escolar
RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa “En tu escuela tú eliges” se posiciona en Ramos Arizpe como una estrategia de participación social que coloca en manos de directivos, docentes y madres y padres de familia la definición sobre el uso de los recursos asignados a cada plantel público.
Impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el modelo busca asegurar que cada peso invertido atienda necesidades reales y prioritarias en los centros educativos.
El esquema contempla apoyos en especie para preescolar, primaria y secundaria, así como montos mayores en nivel medio superior y superior, destinados a material didáctico, tecnología, herramientas técnicas y mejoras básicas en instalaciones.
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MEJORAS BÁSICAS EN 2025
Durante 2026, el programa ha beneficiado a instituciones como la Escuela Secundaria Técnica No. 97 Manuel H. Gil Vara, el Jardín de Niños Zulema Rodríguez Charles, la Primaria María Elena Flores Gaona, el CETis 60 y la Primaria México.
Entre los insumos entregados se encuentran computadoras portátiles, pantallas inteligentes, equipo de sonido, instrumentos musicales, impresoras multifuncionales, material de construcción, sistemas hidráulicos, herramientas especializadas, equipo de laboratorio y artículos para mantenimiento.
Las autoridades municipales subrayaron que, además de modernizar espacios de aprendizaje, la estrategia fomenta corresponsabilidad, transparencia y uso eficiente del presupuesto público.
“Cuando la comunidad escolar define en qué invertir, el beneficio es directo y duradero. Apostar por la formación académica es apostar por el futuro de nuestra ciudad”, afirmó el alcalde.
Con esta dinámica, el gobierno local busca consolidar una cultura de participación activa que fortalezca el tejido social y eleve las condiciones de enseñanza para niñas, niños y jóvenes.