Deciden comunidades destino de apoyos educativos en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa “En tu escuela tú eliges” se posiciona en Ramos Arizpe como una estrategia de participación social que coloca en manos de directivos, docentes y madres y padres de familia la definición sobre el uso de los recursos asignados a cada plantel público.

Impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el modelo busca asegurar que cada peso invertido atienda necesidades reales y prioritarias en los centros educativos.

El esquema contempla apoyos en especie para preescolar, primaria y secundaria, así como montos mayores en nivel medio superior y superior, destinados a material didáctico, tecnología, herramientas técnicas y mejoras básicas en instalaciones.

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MEJORAS BÁSICAS EN 2025

Durante 2026, el programa ha beneficiado a instituciones como la Escuela Secundaria Técnica No. 97 Manuel H. Gil Vara, el Jardín de Niños Zulema Rodríguez Charles, la Primaria María Elena Flores Gaona, el CETis 60 y la Primaria México.

Entre los insumos entregados se encuentran computadoras portátiles, pantallas inteligentes, equipo de sonido, instrumentos musicales, impresoras multifuncionales, material de construcción, sistemas hidráulicos, herramientas especializadas, equipo de laboratorio y artículos para mantenimiento.