Deja saldo blanco lluvia moderada en Saltillo; monitorean pronósticos para los próximos días

Entre los hechos atendidos durante la jornada destacó el reporte de una palma que fue impactada por un rayo en la colonia La Madrid, situación que fue atendida de manera inmediata por elementos del Cuerpo de Bomberos.

Las precipitaciones registradas en Saltillo dejaron saldo blanco y únicamente incidentes menores, informó Francisco Martínez Ávalos, titular de Protección Civil Municipal, quien señaló que las principales atenciones estuvieron relacionadas con fallas eléctricas y reportes ciudadanos.

Martínez Ávalos explicó que la intensidad de la lluvia se mantuvo moderada y que, pese a la presencia de actividad eléctrica, no se registraron incidentes de consideración.

“Sí, afortunadamente ha estado moderada. La lluvia en la ciudad sí se generalizó, pero no tenemos reportes de incidentes de consideración; lo que puede generar algunos problemas son transformadores o situaciones de ese tipo, de lo cual ya se da parte a Comisión”, señaló.

Sobre el caso registrado en la colonia La Madrid, el funcionario explicó que los reportes llegan a través del número de emergencias 911 o mediante los grupos de coordinación de seguridad, lo que permite una atención inmediata por parte de los cuerpos de auxilio.

“Siempre llegan los reportes de diferentes maneras, uno al 911 y otro a los equipos en los grupos de seguridad; lo recibe inmediatamente Bomberos y se atiende sin problema”, indicó.

El titular de Protección Civil agregó que la lluvia cesó rápidamente en la capital del estado y que, hasta el momento, no se tenían reportes de nuevos incidentes.

“Sí se tranquilizó muy rápido. También esperamos que ya no regrese”, comentó.

Respecto al pronóstico meteorológico, Martínez Ávalos informó que se mantendrá vigilancia durante los próximos días, debido a que existe posibilidad de nuevas precipitaciones.

“Hoy era el día que marcaba hasta 70 por ciento de probabilidad. Para mañana traemos 35, el martes 40 y el miércoles 35 por ciento, pero esos son pronósticos y probabilidades de lluvia”, explicó.