Dejan dos semanas sin agua a sectores de Arteaga; vecinos denuncian fallas

Un grupo de vecinos de la mancha urbana de Arteaga se quejaron de fallas en la administración del agua.

Los vecinos, de los cuales se omitirá su nombre, indicaron que tuvieron problemas de abastecimiento del agua durante dos semanas. La zona de afectación abarcó el parque que está sobre la carretera 57, antes Libramiento Óscar Flores Tapia.

Las personas con las que habló VANGUARDIA indicaron que el municipio restableció el suministro la mañana de este martes 15 de octubre. Sin embargo, no se les explicó la causa del retraso.

“Donde estoy trabajando, llevamos años solicitando el servicio al municipio y apenas a principios de este año lo lograron conectar y ya tenemos el líquido, pero viene y va. Lo hicieron mal porque a cada rato vienen a arreglar acá la parte de la tubería”, se indicó.

El ciudadano calificó como una mala organización para suministrar agua en el municipio. “Las oficinas están anticuadas, no tienen computadoras, les comentas del problema y te dicen que pongas un reporte y ahí se la pasa uno dando vueltas”.

No obstante, comenta que no han tenido retrasos en la entrega del comprobante del recibo de pago. “Te hacen firmar de recibido, en ese sentido son bien oportunos, no, pero cuando no hay servicio, cuando falta líquido, marcas y no te contestan el teléfono”.

VANGUARDIA se comunicó con el área de comunicación del municipio de Arteaga; sin embargo, hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Cabe mencionar que Arteaga presenta problemas de suministro de agua desde el 2022. En ese año, la presidencia municipal indicó que productores agrícolas apoyaron en compartir agua para ejidos y poblados.