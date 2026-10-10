Denuncia atleta a entrenador de tiro con arco de la UAdeC; Tribunal Universitario atiende caso

El pasado miércoles, una atleta identificada como Abril Contreras denunció a través de redes sociales al entrenador de tiro con arco de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Miguel “N”, por presuntas conductas inapropiadas y mensajes con connotaciones románticas. En su publicación, relató que desde que comenzó a entrenar con él recibía comentarios sobre su apariencia física y vestimenta, además de comparaciones con otra compañera.

También señaló que el entrenador le enviaba mensajes de carácter romántico y respondía a sus fotografías de formas que le resultaban incómodas. Según su testimonio, después de que no correspondió a esas interacciones, el trato hacia ella cambió, situación que, afirmó, también repercutió en el ámbito deportivo, ya que mencionó que tenía dificultades para ejecutar tiros que Miguel le atribuía a su técnica, sin que se revisara a fondo su equipo, el cual presuntamente habría sido manipulado por él.

Explicó que fue durante un curso posterior cuando otro entrenador detectó que su arco estaba desalineado y realizó los ajustes necesarios. Tras la corrección, aseguró que su desempeño cambió, por lo que cuestionó que anteriormente se responsabilizara únicamente a su técnica. En su denuncia, manifestó preocupación porque el instructor trabaja con niñas, niños y adolescentes, por lo que pidió que se investiguen los hechos y se tomen medidas. Asimismo, aseguró que anteriormente había presentado una queja ante la Universidad por algunas de estas situaciones. La atleta expresó temor ante una posible reacción del entrenador y aclaró que su intención es que se haga justicia por las vías institucionales, con acciones concretas y no únicamente mediante una conversación con el señalado. Por su parte, Denise Mata, titular del Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género de la UAdeC, confirmó que se recibió la denuncia correspondiente un día después de la publicación de los hechos, por lo que el caso ya se encuentra en manos del organismo y se está brindando atención.