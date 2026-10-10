Denuncia atleta a entrenador de tiro con arco de la UAdeC; Tribunal Universitario atiende caso

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    Denuncia atleta a entrenador de tiro con arco de la UAdeC; Tribunal Universitario atiende caso
    La atleta denunció en redes sociales presuntos mensajes románticos y conductas inapropiadas por parte de su entrenador de tiro con arco. REDES SOCIALES

Abril Contreras señaló presuntas conductas inapropiadas y mensajes con connotaciones románticas por parte del entrenador. El Tribunal Universitario de la UAdeC confirmó que el caso ya está en atención.

El pasado miércoles, una atleta identificada como Abril Contreras denunció a través de redes sociales al entrenador de tiro con arco de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Miguel “N”, por presuntas conductas inapropiadas y mensajes con connotaciones románticas.

En su publicación, relató que desde que comenzó a entrenar con él recibía comentarios sobre su apariencia física y vestimenta, además de comparaciones con otra compañera.

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También señaló que el entrenador le enviaba mensajes de carácter romántico y respondía a sus fotografías de formas que le resultaban incómodas.

Según su testimonio, después de que no correspondió a esas interacciones, el trato hacia ella cambió, situación que, afirmó, también repercutió en el ámbito deportivo, ya que mencionó que tenía dificultades para ejecutar tiros que Miguel le atribuía a su técnica, sin que se revisara a fondo su equipo, el cual presuntamente habría sido manipulado por él.

Explicó que fue durante un curso posterior cuando otro entrenador detectó que su arco estaba desalineado y realizó los ajustes necesarios. Tras la corrección, aseguró que su desempeño cambió, por lo que cuestionó que anteriormente se responsabilizara únicamente a su técnica.

En su denuncia, manifestó preocupación porque el instructor trabaja con niñas, niños y adolescentes, por lo que pidió que se investiguen los hechos y se tomen medidas. Asimismo, aseguró que anteriormente había presentado una queja ante la Universidad por algunas de estas situaciones.

La atleta expresó temor ante una posible reacción del entrenador y aclaró que su intención es que se haga justicia por las vías institucionales, con acciones concretas y no únicamente mediante una conversación con el señalado.

Por su parte, Denise Mata, titular del Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género de la UAdeC, confirmó que se recibió la denuncia correspondiente un día después de la publicación de los hechos, por lo que el caso ya se encuentra en manos del organismo y se está brindando atención.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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