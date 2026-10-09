Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos

MONCLOVA, COAH.- “Por jubilación digna”, “Base trabajadora; unidad y solidaridad” y “Base trabajadora por sueldos justos”, fueron algunas de las consignas que trabajadores de la Clínica 7 del IMSS en Monclova, expresaron durante una protesta con la que se sumaron al movimiento nacional para exigir respuestas a sus demandas laborales. La movilización convocó a trabajadores de todas las áreas, desde , médicos, sus asistentes, enfermeras, personal de trabajo social, intendencia y guarderías, quienes demandaron a sus representantes sindicales atender las peticiones de la base trabajadora.

La manifestación dio inicio la tarde de este viernes en el exterior de los bloques A y B del nosocomio, continuó hacia las oficinas sindicales ubicadas a escasos metros del hospital y posteriormente avanzó por el bulevar Harold R. Pape donde arribaron al monumento a Francisco I. Madero. Los trabajadores portaron pancartas para hacer visibles sus inconformidades; sus principales exigencias son: un aumento salarial justo, mejores condiciones laborales, el abasto de insumos para desempeñar sus funciones y modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones.

Los manifestantes tajantemente rechazan el incremento de 2.9 por ciento que se les ofreció, al considerar que resulta insuficiente frente a sus necesidades. Aseguraron que este movimiento, se realiza en el marco de las protestas nacionales de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes buscan que sus demandas salariales y laborales sean escuchadas y se traduzcan en acuerdos favorables para el personal.

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