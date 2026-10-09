Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos

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    Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos
    Trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejoras salariales. LIDIET MEXICANO

Se suman a movimiento nacional para exigir respuesta satisfactoria a sus demandas laborales

MONCLOVA, COAH.- “Por jubilación digna”, “Base trabajadora; unidad y solidaridad” y “Base trabajadora por sueldos justos”, fueron algunas de las consignas que trabajadores de la Clínica 7 del IMSS en Monclova, expresaron durante una protesta con la que se sumaron al movimiento nacional para exigir respuestas a sus demandas laborales.

La movilización convocó a trabajadores de todas las áreas, desde , médicos, sus asistentes, enfermeras, personal de trabajo social, intendencia y guarderías, quienes demandaron a sus representantes sindicales atender las peticiones de la base trabajadora.

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La manifestación dio inicio la tarde de este viernes en el exterior de los bloques A y B del nosocomio, continuó hacia las oficinas sindicales ubicadas a escasos metros del hospital y posteriormente avanzó por el bulevar Harold R. Pape donde arribaron al monumento a Francisco I. Madero.

Los trabajadores portaron pancartas para hacer visibles sus inconformidades; sus principales exigencias son: un aumento salarial justo, mejores condiciones laborales, el abasto de insumos para desempeñar sus funciones y modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones.

$!Trabajadores de todas las áreas participaron en la manifestación.
Trabajadores de todas las áreas participaron en la manifestación. LIDIET MEXICANO

Los manifestantes tajantemente rechazan el incremento de 2.9 por ciento que se les ofreció, al considerar que resulta insuficiente frente a sus necesidades.

Aseguraron que este movimiento, se realiza en el marco de las protestas nacionales de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes buscan que sus demandas salariales y laborales sean escuchadas y se traduzcan en acuerdos favorables para el personal.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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