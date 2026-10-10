El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

El FBI extendió hasta Saltillo la búsqueda de James Earl Ray, asesino del líder estadounidense Martin Luther King Jr., ante la posibilidad de que el fugitivo hubiera permanecido oculto o se hubiera hospedado en alguno de los hoteles de la ciudad, según documentos históricos dados a conocer por el Gobierno de Estados Unidos. El reporte de 26 páginas enviado por el informante en Saltillo, forma parte de más de 230 mil páginas de expedientes relacionados con el magnicidio, que fueron liberadas por las autoridades estadounidenses el 21 de julio de 2025.

Entre los documentos aparece un reporte fechado el 17 de mayo de 1968 en Saltillo, elaborado por el profesor saltillense Adelaido de la Rosa Vázquez, quien fungió en esos meses como informante para el FBI desde la capital de Coahuila. La investigación se remonta a mayo de 1968, siendo Gobernador de Coahuila Braulio Fernández Aguirre, y alcalde de Saltillo Jesús R. González, a pocas semanas después del asesinato de King, ocurrido el 4 de abril de ese año en Memphis, Tennessee. Uno de los magnicidios más relevantes del sigo 20. La investigación del asesinato de Martin Luther King Jr. también alcanzó a Sabinas y Nueva Rosita. El documento contiene pistas sobre llamadas telefónicas, posibles desplazamientos del fugitivo por territorio nacional, investigaciones en diversos hoteles mexicanos y la colaboración de policías nacionales con agentes estadounidenses.

Entre los establecimientos inspeccionados en Saltillo figuraron los hoteles Arizpe, Azteca, Bristol, Camino Real, Conde, Hidalgo, Madrazo, Plaza Urdiñola y Premier, ubicados en la zona centro de la ciudad, además los moteles situados en las salidas carreteras. La investigación del profesor Adelaido no arrojó registros a nombre del sospechoso. Sin embargo, De la Rosa también distribuyó tres cartulinas con información de identificación de James Earl Ray en lugares públicos y visibles de Saltillo, como parte de la búsqueda. El informe elaborado por De la Rosa Vázquez quedó incorporado a los archivos del FBI a través de su oficina de enlace en la Embajada de Estados Unidos en México, encargada de coordinar las investigaciones de la agencia con autoridades mexicanas.

James Earl Ray finalmente fue detenido el 8 de junio de 1968 en el aeropuerto de Heathrow, Londres, cuando viajaba con documentación falsa. En marzo de 1969 se declaró culpable del asesinato y recibió una condena de 99 años de prisión. En 1977 escapó de prisión, pero fue recapturado tres días después. Pasó el resto de su vida intentando conseguir un nuevo juicio, incluso con el respaldo de familiares de Martin Luther King. Murió el 23 de abril de 1998, a los 70 años, en un hospital de Nashville, Tennessee, mientras cumplía su condena, debido a complicaciones hepáticas y renales relacionadas con hepatitis C.