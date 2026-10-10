Penal de Ramos Arizpe, entre las cárceles federales que lideran en riñas entre internos

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    Penal de Ramos Arizpe, entre las cárceles federales que lideran en riñas entre internos
    El Cefereso de Ramos Arizpe ha reportado en años anteriores autogobierno y violaciones a los derechos de los reclusos. Archivo
Armando Ríos
por Armando Ríos

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El Cefereso 18 registró 48 peleas entre reclusos, cuatro veces más que el año previo

El Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, es uno de los penales federales que más incidentes violentos entre internos ha registrado, reveló el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Año con año, la CNDH elabora este diagnóstico con el objetivo de identificar las deficiencias en los centros penitenciarios federales y estatales del país, incluidos los aspectos relacionados con la seguridad, la convivencia y la integridad de las personas privadas de la libertad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/reprueban-prisiones-en-coahuila-en-derechos-humanos-detectan-sobrepoblacion-y-hacinamiento-GA23988824

De acuerdo con el informe, que considera como incidentes violentos los homicidios, suicidios, riñas, motines, evasiones o fugas, así como actos de tortura, maltrato y abuso, el Cefereso 18 de Coahuila concentró el mayor número de casos, con 51.

Las riñas entre internos fueron el incidente más frecuente, con 48, de las 273 registradas en los 13 centros penitenciarios federales que reportaron este tipo de hechos.

$!El penal federal del Sureste de Coahuila registró 51 hechos de violencia: 48 riñas, dos suicidios y un homicidio.
El penal federal del Sureste de Coahuila registró 51 hechos de violencia: 48 riñas, dos suicidios y un homicidio. Especial

Con esta cifra, el Cefereso 18 se ubicó en el segundo lugar nacional por número de riñas, solo por debajo del Cefereso 17, en Michoacán, que reportó 62. En tercer lugar quedó el Cefereso 12, en Guanajuato, con 40 casos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/penales-de-coahuila-entre-los-peor-evaluados-del-pais-LF14447783

La violencia entre internos aumentó cuatro veces respecto a los datos del diagnóstico de la CNDH correspondiente al cierre de 2024, cuando en el mismo penal se reportaron apenas 12 riñas.

A nivel nacional, el organismo identificó que la mayoría de estos enfrentamientos ocurrió en comedores, dormitorios, pasillos y áreas comunes, así como en baños y regaderas.

El informe también señala que, en ninguno de los casos de riña registrados en las distintas áreas del Cefereso 18, se dio vista a otra autoridad competente. No obstante, precisa que solo una persona fue considerada lesionada conforme a los parámetros utilizados para identificar posibles hechos delictivos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aumenta-a-10-la-cifra-de-muertos-y-16-heridos-tras-rina-en-el-penal-el-castillo-de-mazatlan-IH24012864

Asimismo, de las 273 riñas reportadas en los centros federales del país, en al menos 74 por ciento de los casos los internos involucrados fueron reubicados dentro del mismo penal. En 25 por ciento no se tomó ninguna medida, mientras que solo en un caso se optó por trasladar al responsable a otro centro penitenciario.

Además de las riñas, el diagnóstico identificó otros tres incidentes violentos en el Cefereso 18, ubicado en la comunidad de Mesillas, en Ramos Arizpe: dos suicidios y un homicidio.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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