POLITICÓN: Cada vez más delirante el proceso de subasta de AHMSA

No hace falta ser demasiado intuitivos para adivinar lo que ocurrirá en el curso de los próximos dos días: el representante de CIESA no va a depositar ningún dinero y, casi seguro, ninguno de los otros postores, por lo que el procedimiento judicial tendría que declararse desierto a fin de desengañar, de una buena vez, a los miles de exempleados de AHMSA que siguen esperando a que el conflicto de la empresa se resuelva, no solo para cobrar lo que les deben, sino para recuperar su trabajo.

Por fin, la jueza Ruth Haggi Huerta García decidió decir, con todas sus letras, lo que ha sido evidente desde el día en que se llevó a cabo la audiencia de subasta de Altos Hornos de México : que el presunto “nuevo dueño de AHMSA”, es una persona sin seriedad y, por ende, sin credibilidad. Esto, al rechazar su petición de que se ampliara en 90 días el plazo para depositar la garantía de seriedad, quesque para hacer una “verificación integral de activos, conciliación de inventario y certeza patrimonial”. Todo eso, le dijo la jueza, ya tuvo oportunidad de hacerlo. De paso le recordó que tiene hasta el próximo lunes para cumplir con sus ofrecimientos.

III. DE NO CREERSE

Lo verdaderamente increíble de esta historia es cómo José Arturo Domínguez Arteaga redobla las apuestas y se fuga hacia adelante. Primero fue la entrevista que concedió al salir del juzgado el pasado 25 de septiembre; luego el video que publicó en redes y en cual prometió “hacer un río” y, finalmente, un comunicado en el cual afirma, “con responsabilidad y firmeza”, que mantiene su compromiso de adquisición de AHMSA... pero vuelve a mentir, diciendo haber alcanzado un acuerdo, con el síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para comenzar a pagarle a los trabajadores y que hasta están revisando los casos de los obreros que han fallecido ya.

IV. ¿APENAS SE DIO CUENTA?

El Síndico no tuvo más remedio que salir a desmentirlo y señalar, sin ambigüedades, que no han tenido ninguna comunicación y que el tema de los pagos no se ha tratado en ningún momento. Muy bien por el desmentido, pero la gran pregunta que ya todo mundo se hace es: ¿acaso Aguilera Gómez no se dio cuenta, cuando “precalificó” a Domínguez Arteaga, que no es una persona seria y que incluso parece que no se encuentra totalmente en sus cabales?

V. MENSAJE CIFRADO

El dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, dijo ayer en Monclova, en el marco del Consejo Político tricolor realizado allá, que el expartidazo mantiene abierta la posibilidad de formar “nuevas alianzas” con otros partidos rumbo a las elecciones municipales del año próximo. Los que saben leer entre líneas dicen que la clave en dicha expresión es la palabra “nuevas”, pues se trata de un mensaje dirigido, sobre todo, a la franquicia... ¡perdón!, al partido que encabeza Lenin Pérez Rivera y que tiene su principal bastión en Acuña. La declaración lleva jiribilla, dicen, e implica que la UDC no debe asumirse como la única opción que analiza el tricolor.

VI. ¿UN ESPEJISMO?

Cuestión de recordar, señalan los observadores agudos, que hoy existen en Coahuila dos partidos estatales con registro y capacidad de pactar alianzas de cara a la renovación del los 38 ayuntamientos de la entidad. Es verdad que el segundo partido es solo una fachada artificialmente construida en la jornada electoral de junio pasado, pero con independencia de que no tenga arraigo ni seguidores reales, lo que sí es real es el dinero que le va a entregar el IEC debido al porcentaje de votos que obtuvo.

VII. ¿Y EL GAS?

El exgobernador Rogelio Montemayor Seguy volvió a poner ayer sobre la mesa el tema del gas no convencional y la necesidad de acelerar el inicio de su explotación en Coahuila. Durante una charla ofrecida en Piedras Negras a empresarios, Montemayor repasó las cifras que ya conocemos: que compramos en el extranjero el 75 por ciento del gas que consumimos y que casi todo el que importamos se obtiene mediante el uso del fracking. La charla sirve para preguntarse por qué el Gobierno de la República no termina de decidirse en este rubro y, en cambio, infla y desinfla el tema de forma recurrente.