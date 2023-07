Denuncian caso de violencia en Saltillo; ‘FGE no ha actuado al respecto’, acusan

Una joven de Saltillo, Coahuila, ha denunciado en múltiples ocasiones su caso de violencia ante las autoridades. Apuntó que, desde el mes de febrero, ha sido víctima de ataques físicos en su contra y las autoridades no han actuado al respecto.

Fernanda indicó que su agresor trabajaba con su pareja en un bar al norte de Saltillo y, luego de un conflicto laboral entre ambos, comenzaron los ataques contra ella. Al principio, el hombre le enviaba mensajes por medio de redes sociales dónde le hacía amenazas de violencia, así como insinuaciones sexuales.

TE PUEDE INTERESAR: Existe desigualdad en cargos y sueldos para funcionarias públicas de Coahuila

Esto la motivó a levantar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, donde destacaba una medida de seguridad de 60 días naturales, en los cuales el agresor no podía tener acercamiento con la víctima; pero al parecer esto no tuvo mucho efecto.

“El 20 de febrero yo voy a poner una segunda denuncia porque un día que yo salí a abrir la llave del agua de mi casa, él llega y me tumba por atrás, me golpea y me lesiona a propósito en un esguince que yo tenía previamente”, reveló Fernanda.

Cuenta que, tras muchas llamadas al 911, después de una larga espera llegó una patrulla de la Policía Municipal, entre los cuales señaló se encontraba uno de los amigos de su agresor, quien según la testigo le dijo “pues nosotros siempre patrullamos por aquí y nunca nos avisaron de un reporte”.

Fue esta experiencia la que la llevó a cambiarse de domicilio para poder ponerse a salvo de su agresor, pero este logró dar con su paradero y no mucho tiempo después cometió otro ataque.

Según expresó la denunciante, ella se encontraba llegando a su casa por la noche cuando su agresor volvió a agredirla, derribándola en el suelo, donde comenzaron a patearla en repetidas ocasiones, dejando diferentes lesiones.

También relató que fue agredida en otra ocasión, e incluso recibió heridas más graves y en el rostro. Argumentó que una de las mismas le dañó un conducto sanguíneo, el cual deberá ser operado.