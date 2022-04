Denuncian en redes intento de rapto a jovencita de Monclova; surge histeria en la ciudad

A travez de redes sociales, ciudadanos monclovenses han comenzado a alertar a la población de la presencia de presuntos hombres que están intentando raptar a jovencitas en Monclova.

“Tengan cuidado ahorita en Soriana Anahuac intentaron llevarse a una chica pero la gente corrió a ayudarla y la persona se dio a la fuga, nunca anden solas SIEMPRE acompañadas UNO NO CREE HASTA QUE LO VE”.

A través de grupos de Whatsapp comenzó a difundirse un audio en donde un hombre asegura que la joven que intentaron probar de su libertad es su sobrina, por fortuna no lograron el objetivo.

“Nada más para avisar de que ahorita aquí yo soy de Monclova y a toda la gente de Monclova tengan cuidado, ahorita andaban levantando a la hija de mi hermano ahí cerca de Soriana Anáhuac nada más que le ayudaron los chavos de la cerrajería para que no la subieran a un p*nche carro que se la querían llevar, aguas raza!” indica un hombre del cual no se revelaron sus generales.

El audio llego a la dirección de Seguridad Pública que lidera Raul Alcocer Cruz; él mismo acudió a revisar la situación, arribó al negocio donde presuntamente se le prestó auxilio a la joven y los trabajadores del lugar confirmaron que sí existió el caso.

”La ventaja es que dieron la ubicación (en el audio), llegue y me entrevisté con el personal de la cerrajería y nos dicen que el día de ayer al medio día que si se dio ese hecho”

El mando policiaco expuso que una jovencita que va al gimnasio cerca a esa zona, precisamente es conocida de los trabajadores de la cerrajería, fue interceptada por hombres que iban a bordo de un Fusión negro, donde intentaron subirla al vehículo, pero ellos lograron salir a ayudarla y los delincuentes huyeron del sitio.

Lamentablemente no tomaron datos de las placas del vehículo.

”Esto nos indica qué hay que tener cuidado, que efectivamente sí hubo ese intento, eso me confirman ellos no conocen el nombre de la muchacha pero eso sirve para nosotros ir descartando o confirmando los casos que son ciertos o no”.

Existen otras publicaciones en donde jovencitas aseguran que han sido seguidas por hombres con lentes oscuros, gorras y cubrebocas negros, que viajan a bordo de una camioneta blanca, con cuatro puertas y vidrios polarizados, circulan en grupos de Monclova.

Gaby Zamora, hizo una publicación indicando que, cuando caminaba por la avenida “Las Torres” en Monclova, se percató de que una camioneta blanca le seguía, un joven también se percató de ello y le dijo que cruzaran la calle juntos, pero él se quedó en la empresa Alphabet, los hombres aún iban despacio junto a ella.

La joven optó por ingresar a una tienda cercana y desde ahí se percató que la unidad permanecía a su espera.

“La camioneta se estacionó afuera, ahí duró más de 10 minutos hasta que se fue. Salí y me vine casi corriendo a mi casa, sinceramente no sé si me venían siguiendo o no, pero neta así como están las cosas, uno ya no puede andar a plena luz del día sola. Sí sentí mucho miedo, la verdad, nunca me había pasado algo así”.

Raul Alcocer, director de Seguridad Pública llamó a no crear psicosis pero sí extremar cuidados, ya se está redoblando la seguridad en esta ciudad para garantizar la seguridad de sus habitantes.