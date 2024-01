¿Derecho de admisión? ‘Funan’ a antro de Saltillo por discriminación; impiden acceso si no les gustas, denuncian

TE PUEDE INTERESAR: Muere senderista de un infarto; participaba en una competencia en la Sierra de Arteaga

En su publicación, Cecilia relató que a una de sus amigas le pidieron que le dijera que se cerrara el saco que llevaba puesto, alegando que incumplía con el “dress code” (código de vestimenta) del lugar. Además, le advirtieron que, de ser vista sin el saco dentro del establecimiento, se tomarían la decisión de expulsarla. La joven expresó su incredulidad ante la situación, especialmente al notar que a otras chicas, incluso con atuendos más reveladores, se les permitió la entrada sin ningún problema.

“Llamaron a una de mis amigas dentro del establecimiento para decirle que me pidiera que me cerrara el saco que llevaba puesto [...] También le mencionaron que en caso de que me vieran dentro del lugar sin el saco se tomarían el derecho de SACARME”.

Un momento particularmente controvertido fue cuando una de las amigas consultó a un chico que trabaja como RP (relacionista) en el lugar sobre la razón de la negativa, y este respondió que también se considera la apariencia de la ropa que se lleva puesta.

La indignación de Cecilia no solo se centró en la supuesta discriminación de su grupo, sino que extendió su crítica al ‘bodyshaming’ (término para criticar o causar vergüenza sobre el cuerpo y aspecto físico de una persona) y la gordofobia, destacando que, lamentablemente, aún persisten este tipo de actitudes en pleno 2024.

La joven concluyó su publicación desaconsejando la visita a Prive y etiquetó al establecimiento como “Gordofóbico” y “Misógino”. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para dejar de consumir en lugares que perpetúan este tipo de comportamientos.

“Sinceramente, no puedo creer que en pleno 2024 sigamos haciendo ‘bodyshaming’ como si fuéramos solo objetos de consumo. No les recomiendo que vayan a este lugar GORDOFÓBICO donde se inventan ‘dress code’ por tu tipo de cuerpo y te cancelan las reservaciones”, expresó visiblemente molesta la joven.

La denuncia ha generado una serie de comentarios y compartidos en redes sociales, lo que podría poner en entredicho la reputación del establecimiento y resalta la importancia de abordar y erradicar actitudes discriminatorias en espacios de entretenimiento de la ciudad.

¿QUÉ ES LA GORDOFOBIA?

La gordofobia es un término utilizado para describir la discriminación, estigmatización o prejuicio hacia las personas que tienen sobrepeso o son consideradas como “gordas” según los estándares sociales de peso y apariencia. Esta forma de discriminación puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo burlas, insultos, exclusiones, estereotipos negativos y trato desigual basado en la apariencia física.

La gordofobia no solo se limita a las interacciones personales, sino que también puede estar presente en diferentes ámbitos de la sociedad, como los medios de comunicación, la moda y la publicidad, donde los estándares de belleza suelen estar sesgados hacia un ideal delgado, promoviendo la exclusión de quienes no se ajustan a estos estándares.