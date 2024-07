Desaparece Gato Persa en Monclova, ofrecen 20 mil pesos de recompensa

MONCLOVA, COAH.- Un gato Persa llamado “Bruno” desapareció y su familia lo busca desesperadamente en la zona centro de Monclova, incluso ofrecen una recompensa de 20 mil pesos a quien lo localice y lo regrese a su hogar.

A través de redes sociales, la familia ha solicitado apoyo a la sociedad para encontrar a esta mascota que requiere de tratamiento médico por un padecimiento.

Bruno tiene alrededor de un año y desapareció hace dos semanas atrás de una vivienda ubicada en la calle Juárez, en el corazón de Monclova.

Sus dueños viajaron a Inglaterra y este quedó en la vivienda al cuidado de familiares, sin embargo en recientes días salió y no regresó, por lo que existe desesperación entre la familia.

Diana Rivas declaró que el gato tiene un valor de aproximadamente 50 mil pesos, no obstante no es su costo lo que lo hace importante para sus dueños , si no que es una mascota que es ya parte de la familia y es muy querido por ellos.