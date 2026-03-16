Descarta Fiscalía de Coahuila secuestro y violación de joven en Múzquiz

Luego de que un padre de familia denunció que su hija fue secuestrada y violentada sexualmente en el municipio de Múzquiz, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que ambos delitos fueron descartados en los primeros datos de la investigación; sin embargo, la carpeta continúa en curso.

Fue el pasado domingo cuando el padre de familia acudió a los medios de comunicación para reportar el hecho de forma pública.

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En los primeros datos de la investigación se relata que el joven fue inicialmente agredido por el padre de familia y, posterior a ello, la joven pareja de 21 años concluyó su relación.

Sin embargo, luego de ese momento, la joven envió un mensaje a su expareja, José “N”, advirtiendo una posible intención de suicidio, motivo por el cual se habría dado el último encuentro entre ambos.

Hasta el momento, la Fiscalía se encuentra indagando entre la versión del padre y la de la joven en torno a los delitos que se expusieron de forma pública.

De acuerdo con la Fiscalía, la joven sí presentó una denuncia por la agresión, por lo que el joven continúa detenido.

Fuentes cercanas al caso advirtieron que, en los primeros datos de la investigación, se han detectado inconsistencias entre las declaraciones y la información aportada.