Denuncian secuestro y violación de joven en Múzquiz; agresor permanece detenido

MÚZQUIZ, COAH.– El caso de una joven de 21 años originaria de Saltillo ha generado indignación luego de que su padre denunciara que la mujer fue presuntamente privada de la libertad, agredida sexualmente y golpeada por su pareja sentimental en el municipio de Múzquiz.

De acuerdo con el testimonio de José “N”, padre de la víctima, su hija Bárbara “N” fue llevada al municipio de la Región Carbonífera mediante engaños por su novio, identificado como Édgar “N”, quien le habría dicho que acudirían a una actividad tradicional conocida como la “arreada”. Sin embargo, al llegar al lugar, el hombre presuntamente la mantuvo encerrada durante más de 12 horas en una habitación dentro de la vivienda de su abuela.

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Según el relato del padre, durante ese tiempo la joven habría sido sometida a agresiones físicas y sexuales, además de permanecer incomunicada. Ante esta situación, José “N” decidió hacer pública la denuncia y posteriormente acudir ante las autoridades para exigir que se investiguen los hechos.

“Edgar encerró a mi hija, hizo lo que quiso con ella y la dejó incomunicada. Yo quiero que se haga justicia porque no quiero que esto termine en un feminicidio”, expresó el padre de la víctima.

De acuerdo con la versión familiar, la joven logró en un momento tomar un teléfono celular y enviar fotografías a la madre del presunto agresor para pedir ayuda. No obstante, el padre afirma que la mujer no intervino y presuntamente habría respaldado a su hijo.

El denunciante también manifestó temor por su seguridad, pues aseguró que el presunto agresor lo amenazó de muerte, por lo que pidió la intervención de las autoridades para garantizar su integridad y la de su familia.

FGE CONFIRMA DETENCIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR

Tras la difusión del caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Carbonífera informó que Édgar “N” permanece detenido mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El titular de la Fiscalía en la región, Diego Garduño Guzmán, indicó que ya se iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales en torno a los hechos registrados durante el fin de semana.

Por su parte, el padre de la joven informó que su hija fue atendida por un médico legista, quien realiza las valoraciones necesarias para integrar las pruebas dentro de la carpeta de investigación.

Asimismo, la víctima será canalizada al Centro de Atención a la Mujer en la región, donde recibirá acompañamiento médico, psicológico y legal como parte del proceso de atención a víctimas de violencia.

Mientras continúan las indagatorias, la familia exige que el caso se investigue con perspectiva de género y que el presunto responsable sea llevado ante la justicia.