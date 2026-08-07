Desde Torreón, ministra de la SCJN propone censo de menores huérfanos por feminicidio

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    Desde Torreón, ministra de la SCJN propone censo de menores huérfanos por feminicidio
    Yasmín Esquivel Mossa planteó la creación de un censo nacional y local de menores en orfandad tras un feminicidio. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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La ministra Yasmín Esquivel propuso crear un censo de menores en orfandad por feminicidio y mantener vigilancia judicial sobre su protección y desarrollo

TORREÓN, COAH.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, propuso la creación de un censo nacional y local de niñas, niños y adolescentes en orfandad tras un feminicidio, advirtiendo que la falta de datos oficiales impide saber cuántos menores enfrentan esta problemática, dónde están o qué apoyo reciben.

De paso por Torreón, la ministra detalló que la iniciativa emana de una investigación de su posdoctorado en la Universidad de Salamanca, centrada en revisar fallos judiciales sobre feminicidios para visibilizar a las víctimas indirectas: las hijas e hijos de las mujeres fallecidas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/toma-protesta-yasmin-esquivel-como-integrante-honoraria-de-juristas-coahuilenses-en-convencion-nacional-en-torreon-GH22700776

Esquivel Mossa subrayó que el estudio reveló un vacío institucional severo en la materia. “No contamos con una base de datos nacional ni estatal sobre estos menores. Quienes investigan las agresiones fatales ni siquiera indagan si la víctima tenía dependientes a su cargo”, puntualizó.

Esta opacidad, advirtió, vuelve imposible saber quién custodia a las infancias, sus condiciones de vida, salud mental y física, su permanencia en el sistema escolar o si cuentan con protección y acompañamiento del Estado.

El diagnóstico también evidenció que cerca del 95 por ciento de estos crímenes permanecen impunes, según los registros oficiales revisados. A la par, constató que en la mayoría de los expedientes el victimario era una persona allegada a la mujer, como su cónyuge, concubino, novio o expareja.

Ante el panorama, la integrante del máximo tribunal planteó que la judicatura mantenga vigilancia activa en los expedientes con infantes afectados, exigiendo reportes constantes a las dependencias gubernamentales sobre su evolución integral, social y educativa.

“Un juzgador tiene prohibido dar por concluido un asunto si hay hijas o hijos menores reconocidos como víctimas indirectas”, sentenció.

Para concluir, y al abordar la violencia vicaria, Esquivel Mossa resaltó los precedentes fijados por la Suprema Corte, calificándola como una manifestación de violencia machista sumamente cruenta, al instrumentalizar a las infancias para infligir dolor a sus madres.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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