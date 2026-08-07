Toma protesta Yasmín Esquivel como integrante honoraria de juristas coahuilenses en convención nacional en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila llevó a cabo en Torreón su Encuentro Nacional Interinstitucional, marco en el cual Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue formalmente integrada como socia honoraria del organismo. El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el acto protocolario de rendición de protesta, respaldado por la presencia de titulares de los tres poderes de gobierno, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldes, juzgadores, fiscales y representantes de diversas organizaciones del gremio jurídico.

Al hacer uso de la palabra, Esquivel Mossa manifestó su gratitud por el nombramiento y asumió el compromiso que implica sumarse a esta agrupación. En su intervención ofreció una ponencia magistral enfocada en el derecho a una buena administración pública, subrayando que las instituciones deben operar bajo marcos de eficiencia, imparcialidad, legalidad, máxima transparencia y rendición de cuentas. “Quienes ejercen su voto y eligen a sus representantes poseen la facultad de demandar ciertos niveles de calidad en la función gubernamental”, afirmó la ministra, al tiempo que impulsó la necesidad de profundizar jurisprudencialmente en este principio dentro del sistema legal mexicano.

Posteriormente, el gobernador Jiménez Salinas celebró la convocatoria lograda en Torreón al articular a múltiples instituciones de procuración e impartición de justicia, felicitando a su vez a la ministra por sumarse a la organización de abogadas del estado. El mandatario enfatizó que en la entidad impera un esquema de colaboración estrecha entre las distintas instancias públicas, siempre respetando la autonomía de cada poder. Argumentó que esta suma de esfuerzos ha sido clave para garantizar los índices de paz, certidumbre jurídica y gobernabilidad en Coahuila. En sintonía con lo expuesto por la integrante del Máximo Tribunal, Jiménez Salinas respaldó el principio de la buena gestión pública y subrayó la importancia de mantener canales permanentes de escucha ciudadana para destinar el gasto presupuestal a las demandas más urgentes de la población. “Los proyectos y presupuestos que ejecutamos surgen de la consulta directa con las comunidades; en asambleas los vecinos nos marcan la pauta sobre si requieren pavimentación, redes de drenaje o refuerzo en seguridad”. En su oportunidad, el titular del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, enfatizó que este foro facilitó la interlocución entre la administración de justicia local y la federal, un ejercicio de suma importancia en el contexto posterior a la implementación de la reforma judicial.

Por su parte, el presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio el mensaje de apertura y remarcó que estos encuentros fortalecen la relación entre la sociedad y los organismos judiciales, además de ofrecer una plataforma idónea para debatir los desafíos contemporáneos en la materia. Con 47 años de existencia y una membresía superior a las 400 profesionales del derecho, la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila marcó un hito histórico, pues, según los organizadores, Yasmín Esquivel se convierte en la primera ministra de la SCJN en ser nombrada socia honoraria por una agrupación o colegio jurídico de la región.