Desglosan gasto de cuotas escolares en la secundaria Margarita Maza de Juárez en Saltillo

Derivado de una denuncia de padres de familia de la secundaria Margarita Maza de Juárez, que señala la ausencia de mantenimiento de la infraestructura, VANGUARDIA se reunió con el presidente de la sociedad de padres de Familia, Óscar González, y con el director de dicha secundaria, Alfredo Galván Castañeda, para puntualizar desglosar los gastos que se han hecho vía las cuotas escolares.

De acuerdo con la información proporcionada, la cuota de inscripción asciende a mil 600 pesos, de los que “el 35 por ciento va para un seguro de gastos médicos que nos ayuda a que los alumnos tengan seguridad en la escuela por el tema de accidentes”, explicaron.

Este último es un el bono voluntario de cooperación por alumno cuyo porcentaje va desde los 350 pesos, sin alguna limitación, para dar cobertura a la atención médica dentro y fuera del aula escolar.

“Quien no aporta esa cantidad, obviamente no se le cubren gastos del seguro porque no se completa para pagarlo; este beneficio es voluntario y pueden aportar como mínimo los 350 pesos o más”, puntualizó el director de la secundaria.

LOS GASTOS

Los entrevistados agregaron que durante la última semana se llevó a cabo la instalación de internet inalámbrico en todos los salones de la secundaria para poder dar paso a las clases bajo el formato híbrido, que arrancará el próximo 29 de octubre, detallaron.

“Este fin de semana acabamos con la instalación del 100 por ciento del internet en todas las aulas; ahorita ya tenemos cubiertos todos los espacios.

“Hemos realizado todas las instalaciones, es decir, no se trata de cables tirados en el suelo, sino que son cables que van con tubería y con algunas especificaciones que se requieren para brindar el servicio de primera calidad”, indicó el presidente Óscar González.

Además, informó que en este tema se gastó alrededor del 8 por ciento del presupuesto: “Tenemos cañones en todos los salones, pantallas y todas las instalaciones necesarias para responder a la educación de calidad que exigen todos los padres de familia”, agregó el presidente de la Sociedad de Padres de Familia.

Adicional a esto, se cuenta con 50 pupitres nuevos que fueron proporcionados por el Gobierno del Estado, mismos que se van agregando conforme se requiera, además de que también se ha invertido presupuesto en la compra de insumos de protección contra el COVID-19.

De acuerdo con el director, una parte de este presupuesto se destina a la compra de papelería y artículos que se requieren para la impresión de documentos; mantenimiento de aparatos tecnológicos, pintura, alumbrado perimetral, además de que todos los salones tienen mini split y el resto de las necesidades son solventadas con la cuota recuperada por el tesorero de la Sociedad de Padres, dijo. de Familia.

“La cuestión es priorizar las necesidades”, finalizaron.