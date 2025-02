Coahuila: Piden alcaldes de oposición cerrar filas con Manolo Jiménez ante aranceles de Trump

En tanto diputados federales del PRI escatiman su apoyo, alcaldes de oposición llamaron a cerrar filas con el gobernador Manolo Jiménez tras la imposición de aranceles de Estados Unidos a México.

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, y Chano Díaz, presidente municipal de Sabinas, dijeron que no es momento de grillas baratas y hay que unirse para defender al estado.

El edil nigropetense, de extracción morenista, destacó que, en una guerra como esta, todos pierden y como servidores públicos hay que ser responsables y enfrentar juntos el reto.

“Nosotros cerramos filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el gobernador, desde el principio de la administración, y hoy reforzamos este compromiso de jalar juntos”, aclaró.

El alcalde sabinense, emanado del Verde, llamó a los 38 presidentes municipales a firmar una carta pública de unidad institucional y no dejar solo a Jiménez Salinas, pues todos se verán afectados.

“Como empresarios y ciudadanos, nos preocupa la pérdida de empleos, la falta de recursos, y el impacto que viene para Coahuila con la imposición de aranceles”, señaló Díaz Iribarren.

En contraste al posicionamiento de ambos ediles, y aquí lo interesante es que ningún representante federal del PRI ha externado oficialmente su apoyo a Manolo Jiménez.

Los diputados Rubén Moreira Valdez, Verónica Martínez y Jericó Abramo, así como el senador Miguel Riquelme, traen agenda propia y se desentienden de lo que ocurre en Coahuila.

Es claro que digan lo que digan, no van a resolver el problema global en que se encuentra el país y esta entidad, pero deberían de mostrar un poco de empatía.

Hasta parece que se alegran de que le pueda ir mal a Coahuila...

PIOLÍN Y SILVESTRE...

La reciente reactivación laboral de Raúl Sifuentes Guerrero es un reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y en la vida política de la entidad.

Pero la Unidad de Inteligencia Financiera no es el lugar apropiado para que Raúl desarrolle sus talentos de diplomacia y de relaciones públicas.

Poner a Sifuentes Guerrero a investigar y perseguir delincuentes de cuello blanco es un desperdicio, tanto como poner a Piolín a cazar a Silvestre.

Raúl es más de amarres, de negociar acuerdos, de establecer agendas, de crear lazos, de apapachar y generar compromisos.

Secretaría de Gobierno y dirigencia estatal del PRI pueden ser mejores destinos...

CAMILA EN TORREÓN

El diputado local Antonio Attolini atendió ayer en Torreón a la secretaria de Comunicación y Difusión del CEN nacional de Morena, Camila Martínez.

La representante de la 4T impartió la conferencia “Comunidades, Morena: la disputa narrativa”, en el salón Los Olivos, de la capital lagunera, a eso de las 12 del mediodía.

Pero antes, Camila se reunió con el pleno del comité estatal morenista en la terraza del hotel Nuve, para degustar un menudo con pan francés y auténticas gorditas.

La anfitrionía corrió a cargo de los alcaldes de Viesca y Francisco I. Madero, que no se despegaron de la representante morenista.

Por cierto, la que brilló por su ausencia en Nuve fue la senadora Cecilia Guadiana, que ni siquiera tuvo la cortesía de acudir al aeropuerto a recibir a la secretaria de Difusión de Morena.

¡Chusma! ¡Chusma!, dicen que Ceci dijo al enterarse con quiénes estaba Camila degustando el sabroso menudo lagunero...

Pos pobre...

FUERA DE NÓMINA

La ex alcaldesa de Sabinas, Diana Haro, no apareció en la lista de ex presidentes municipales que se sumaron al gobierno estatal en posiciones regionales y estatales.

Tampoco el ex edil panista de Monclova, Mario Dávila, resultó premiado con algún cargo, a pesar de que, en su momento, el médico juraba ya tener una invitación extraoficial.

La ausencia de Diana en el listado de ex alcaldes con premio de consolación, se debe, al parecer a que le tira muy alto y quiere ser subsecretaria.

En el tema de Dávila Delgado, trascendió que recibió el beso del diablo, pues fue vetado por su archienemigo, el legislador blanquiazul Alfredo Paredes.

¿Qué le dijo el ganso a la gansa?

¡Ven, ganza!