Destaca Fiscalía de NL coordinación en la captura de presuntos homicidas de agente

MONTERREY, NL.– Por el homicidio de un agente ministerial asesinado durante el rescate de una víctima de secuestro, dos hombres fueron detenidos en los estados de Coahuila y Zacatecas, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La dependencia señaló que, en seguimiento a los hechos registrados el 26 de enero de 2025 en el municipio de García, donde el agente Édgar Alan Ochoa Martínez perdió la vida en cumplimiento de su deber, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Juan “N”, de 29 años, y Miguel “N”, de 28.

Ambos fueron plenamente identificados. Juan fue detenido en Coahuila, mientras que Miguel fue capturado en Zacatecas.