Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), quedó exhibido en la conferencia mañanera de este lunes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, tal como habían registrado varios videos, una mujer se asoleó en una de las ventanas de Palacio Nacional.

La semana pasada, el portal InfodemiaMX, perteneciente al SPR, aseguró que el video era falso y que había sido hecho con ineligencia artificial.

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