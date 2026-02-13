Impulsa diputada por Coahuila, reforma para garantizar acompañamiento en el parto y erradicar violencia obstétrica

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    Impulsa diputada por Coahuila, reforma para garantizar acompañamiento en el parto y erradicar violencia obstétrica
    Verónica Martínez García presentó una iniciativa para garantizar el acompañamiento de mujeres durante el parto y combatir la violencia obstétrica CORTESÍA

Verónica Martínez propone reformar la Ley General de Salud para asegurar que las mujeres puedan estar acompañadas en el momento de dar a luz

La diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García, presentó una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 61 de la Ley General de Salud, con el objetivo de garantizar que toda mujer embarazada, siempre que clínicamente sea pertinente, pueda estar acompañada por una persona de su confianza durante el trabajo de parto, y posparto, así como en procedimientos de cesárea.

La legisladora subrayó que esta propuesta busca que se tomen medidas para enfrentar y erradicar la violencia obstétrica, que atenta contra los derechos de las mujeres.

Destacó que la erradicación del maltrato y la falta de respeto en el parto solo será posible mediante un proceso inclusivo en el que participen mujeres, profesionales de la salud, organismos de capacitación y certificación, asociaciones médicas, gobiernos, sociedad civil, investigadores y organismos internacionales.

Por ello, llamó a unir esfuerzos para identificar y eliminar prácticas de maltrato hacia las pacientes, estableciendo medidas preventivas y terapéuticas que garanticen una atención digna.

La diputada del PRI por Coahuila explicó que, al tratarse de una reforma a una ley general, las disposiciones tendrían efectos en la legislación local de las entidades federativas, obligando a incorporar estos parámetros de protección en sus ordenamientos.

Asimismo, señaló que la aprobación de esta iniciativa contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente en los objetivos 3 (Salud y Bienestar) y 5 (Igualdad de Género). Con ello, se busca asegurar que todas las mujeres reciban atención médica adecuada y respetuosa durante el embarazo y el parto, fortaleciendo la tutela de sus derechos fundamentales.

