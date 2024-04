Destaca Shamir Fernández positiva recepción en colonias durante su campaña en Torreón

“Desgraciadamente fuimos reprimidos; a los camiones se les detuvo únicamente por trasladar militantes de Morena al mitin. Patrullas de Tránsito y Vialidad con cuatro elementos cada una les impidieron el paso, argumentando infracciones que no existieron. Esto es una situación injusta. Se trata de hostigar a los morenistas en todos los actos que se verifican en colonias, pero la lucha continuará. No nos vamos a dejar” , destacó.

“Torreón tiene un sinnúmero de problemas, no solo de agua potable, sino también de pavimentación, seguridad, falta de empleo, alumbrado, etcétera. Y cuando Shamir exige esto al candidato que se quiere reelegir, socarronamente responde que no le quiere entrar a los ataques y dice que no es cierto”, argumentó.

Sin embargo, comentó que en las colonias, los candidatos de Morena están haciendo señalamientos de todas las promesas incumplidas del edil torreonense referentes a los servicios básicos.

“Aquí tenemos un alcalde mentiroso, lo cierto es que no hay aquí agua suficiente ni servicios. La primera función de la presidencia municipal es proveer los servicios básicos a los habitantes”, puntualizó.

“Shamir ganó el debate por lo que se dejó de responder y en este tiempo electoral se van a estar contrastando los incumplimientos en cada colonia que visite Morena para pedir el voto”, explicó.

Por otra parte, lo que se advierte faccioso es que se está usando al área de Tránsito Municipal para poner trabas a los mítines de Morena, como sucedió en el debate, donde se dedicó a obstruir el flujo de militantes de ese partido.