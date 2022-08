Mientras tanto, indicó que de igual forma los alumnos “manifiestan que sus peticiones están relacionadas total y únicamente con su carrera, por lo cual se deslindan del contenido de las notas periodísticas y todo el contenido en redes sociales en relación al fallecimiento de un ex alumno de la instrucción a causa de situaciones de maltrato por parte de los profesores”, enfatizó.

“En particular se hizo énfasis en el doctor Marco Adán Vayadare s, por impartir sus materias con una exigencia que corresponde a niveles de posgrado, lo cual genera un deficiencia en el aprovechamiento del conocimiento los alumnos, causando un índice de reprobación muy alto en sus clases, asimismo expresan malos trato hacia los estudiantes”, puntualizó el rector.

Sostuvo que después de escuchar y evaluar lo anterior se llegó al acuerdo de la destitución inmediata del doctor Marco Adán Juárez Verdayes como jefe del programa docente de la carrera de Biotecnología, así como a la sustitución gradual de la carga académica que actualmente imparte el maestro.

Publicidad

“Una vez que los alumnos manifestaron sus temas a tratar, y las autoridades intervinieron se llegaron a lo siguientes acuerdos: la destitución inmediata del doctor a Marco Adán Juarez Verdayes, como jefe del programa docente de la Carrera de Biotecnología, sustitución gradual de la carga académica que actualmente imparte el doctor Marco Adán Juárez Verdayes, hasta la separación total del programa curricular de la carrera”, informó el rector.

No obstante, los alumnos que accedieron a liberar las inhalaciones y con ello los accesos para continuar con las clases, señalaron que no están de acuerdo en que su separación del cuerpo docente sea paulatina, pues eso implica que siga frente a grupo.

“Siempre es lo mismo, solo los quitan de cargo y los pasan a otro, pero el problema sigue porque no se elija de raíz. Ahora solo esperamos a que no existan represalias por la manifestación o que no nos de clases en los siguientes semestres”, apuntó un grupo de alumnos.

Publicidad