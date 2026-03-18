Detiene FGR a siete hombres requeridos por la justicia de EU, uno de ellos en Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en el municipio de Piedras Negras, fue ubicado y detenido Noé “N”, quien es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y requerido por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas.

Como parte de acciones coordinadas a nivel nacional e internacional, autoridades federales lograron la detención en Coahuila de un hombre requerido por la justicia de Estados Unidos, en el marco de un operativo que derivó en la captura de siete personas con fines de extradición.

De acuerdo con las autoridades, los hechos por los que se le acusa tienen correspondencia en la legislación mexicana con los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

La detención se logró gracias al trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la propia FGR, en coordinación con agencias internacionales.

En particular, la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desempeñó un papel clave para cumplimentar las órdenes de detención formal con fines de extradición.

Además del caso registrado en Coahuila, la FGR dio a conocer otras seis detenciones realizadas en distintas entidades del país, entre ellas Baja California, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, donde fueron aseguradas personas requeridas por diversas Cortes de Estados Unidos por delitos como narcotráfico, homicidio y abuso sexual de menores.

Entre los casos destaca la captura de Genaro “N” en Baja California, señalado como presunto líder de una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de drogas hacia ciudades como San Diego, California, así como la detención de José “N” en Jalisco, acusado de múltiples delitos sexuales contra menores.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición en distintos Centros de Justicia del país, donde se determinará su situación jurídica conforme a los procesos de extradición correspondientes.