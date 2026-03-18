Detiene FGR a siete hombres requeridos por la justicia de EU, uno de ellos en Coahuila

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Coahuila
/ 18 marzo 2026
    Detiene FGR a siete hombres requeridos por la justicia de EU, uno de ellos en Coahuila
    Están acusados por delitos equivalentes en México a asociación delictuosa y contra la salud. ESPECIAL

El detenido, identificado como Noé “N”, es investigado por la DEA

Como parte de acciones coordinadas a nivel nacional e internacional, autoridades federales lograron la detención en Coahuila de un hombre requerido por la justicia de Estados Unidos, en el marco de un operativo que derivó en la captura de siete personas con fines de extradición.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en el municipio de Piedras Negras, fue ubicado y detenido Noé “N”, quien es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y requerido por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas.

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De acuerdo con las autoridades, los hechos por los que se le acusa tienen correspondencia en la legislación mexicana con los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

La detención se logró gracias al trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la propia FGR, en coordinación con agencias internacionales.

En particular, la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desempeñó un papel clave para cumplimentar las órdenes de detención formal con fines de extradición.

Además del caso registrado en Coahuila, la FGR dio a conocer otras seis detenciones realizadas en distintas entidades del país, entre ellas Baja California, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, donde fueron aseguradas personas requeridas por diversas Cortes de Estados Unidos por delitos como narcotráfico, homicidio y abuso sexual de menores.

Entre los casos destaca la captura de Genaro “N” en Baja California, señalado como presunto líder de una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de drogas hacia ciudades como San Diego, California, así como la detención de José “N” en Jalisco, acusado de múltiples delitos sexuales contra menores.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición en distintos Centros de Justicia del país, donde se determinará su situación jurídica conforme a los procesos de extradición correspondientes.

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La FGR reiteró que, en apego al principio de presunción de inocencia, todas las personas serán tratadas como inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad competente.

Finalmente, la dependencia destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente para fortalecer la cooperación internacional, combatir la impunidad y contribuir a la seguridad y paz social.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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