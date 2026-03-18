Vinculan a proceso a dos por portación de armas de fuego y delitos contra la salud, en Nuevo León

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México
/ 18 marzo 2026
    Vinculan a proceso a dos por portación de armas de fuego y delitos contra la salud, en Nuevo León
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Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso con los presuntos y prisión oficiosa

Monterrey, Nuevo León.- Por los delitos de portación de arma de fuego y delitos contra la salud dos personas fueron vinculados a proceso, informó la Fiscalía General de la República (FGR), en Nuevo León.

La FGR informó que la detención de los presuntos se registró el pasado 3 de marzo por parte de elementos de Fuerza Civil cuando Ángel “N” y Damaris “N” viajaban a bordo de un vehículo por las inmediaciones de la colonia Paseo de las Fuentes, en Apodaca.

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Durante la revisión las autoridades les aseguraron tres armas de fuego, tres cargadores, 25 cartuchos, 147 envoltorios que contenían marihuana, cocaína en piedra y dosis de la droga conocida como cristal, así como una báscula gramera y dinero en efectivo.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía Federal que inició la carpeta de investigación correspondiente.

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Un juez federal dictó el auto de vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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