Vinculan a proceso a dos por portación de armas de fuego y delitos contra la salud, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Por los delitos de portación de arma de fuego y delitos contra la salud dos personas fueron vinculados a proceso, informó la Fiscalía General de la República (FGR), en Nuevo León.

La FGR informó que la detención de los presuntos se registró el pasado 3 de marzo por parte de elementos de Fuerza Civil cuando Ángel “N” y Damaris “N” viajaban a bordo de un vehículo por las inmediaciones de la colonia Paseo de las Fuentes, en Apodaca.