Detienen a 35 personas durante operativo conjunto de vigilancia en Ramos Arizpe

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    Detienen a 35 personas durante operativo conjunto de vigilancia en Ramos Arizpe
    El operativo se realizó el pasado fin de semana en sectores del poniente del municipio. CORTESÍA

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un total de 35 personas fueron detenidas por diversos delitos y puestas a disposición de la autoridad correspondiente como resultado de un operativo coordinado de vigilancia realizado el pasado fin de semana en distintos sectores del poniente de Ramos Arizpe.

La acción forma parte de las estrategias permanentes de prevención y seguridad implementadas para fortalecer el orden público y preservar la tranquilidad de las familias en las colonias del municipio.

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En el operativo participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes desplegaron recorridos preventivos y reforzaron la presencia institucional en las colonias Jardines de Analco, Analco I, Analco II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Privada Cactus, Cactus, Villa Sol y Valle Poniente.

Las labores fueron realizadas de manera coordinada por elementos de la Policía Preventiva Municipal, la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes efectuaron acciones de vigilancia, supervisión y proximidad social en distintos puntos de estos sectores habitacionales.

$!En el operativo participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno en labores coordinadas.
En el operativo participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno en labores coordinadas. CORTESÍA

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos se desarrollan de manera periódica en diversas zonas del municipio, especialmente durante los fines de semana y en horarios de mayor actividad social, con el propósito de prevenir conductas delictivas y fortalecer la seguridad de la población.

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Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar los reglamentos municipales, contribuir al cuidado de los espacios públicos y reportar oportunamente cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad o la sana convivencia de las familias.

Con estas acciones, las corporaciones de seguridad mantienen el trabajo coordinado para reforzar la vigilancia y garantizar entornos más seguros para las y los habitantes de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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