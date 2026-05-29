Respalda Cabildo de Ramos Arizpe reformas sobre derechos de las mujeres y equidad sustantiva

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    Respalda Cabildo de Ramos Arizpe reformas sobre derechos de las mujeres y equidad sustantiva
    Integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad diversos dictámenes durante la sesión ordinaria de este viernes. CORTESÍA

En sesión de Cabildo, presentan informe de la Contraloría Municipal

RAMOS ARIZPE, COAH.-El Republicano Ayuntamiento avaló este viernes una serie de acuerdos enfocados en fortalecimiento institucional, armonización legal y procedimientos administrativos relacionados con servicios públicos y regularización patrimonial.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo de Ramos Arizpe fue presentado el Cuarto Informe de Actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al periodo 2025-2027, documento que quedó formalmente recibido para su análisis y seguimiento por parte de las y los integrantes del cuerpo edilicio.

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En la misma jornada, regidoras y regidores aprobaron por unanimidad el dictamen vinculado con reformas constitucionales promovidas a nivel estatal en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de acciones orientadas a disminuir condiciones de desigualdad.

Asimismo, el Cabildo avaló un exhorto dirigido a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento para reforzar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, con el objetivo de garantizar apego a criterios técnicos y legales en la prestación de servicios hidráulicos.

Como parte del orden del día, también se aprobaron distintos procesos de desincorporación de predios del dominio público municipal en sectores donde existen asentamientos humanos, como parte de trámites administrativos para su regularización.

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