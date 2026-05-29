Refuerza Ramos Arizpe su perfil industrial con inversión automotriz asiática

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones, representantes de Grupo SITE y Magma Automotive México señalaron que la decisión de establecer operaciones en la región obedece a las condiciones de competitividad que ofrece Ramos Arizpe, entre ellas su ubicación geográfica, infraestructura de conectividad y cercanía con cadenas productivas clave.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La instalación de una nueva agencia de vehículos comerciales Dongfeng en Ramos Arizp e refuerza el posicionamiento del municipio como uno de los principales centros industriales y logísticos del norte del País, impulsado por su crecimiento económico y capacidad para atraer inversiones estratégicas.

Al acto asistió el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó la confianza del sector privado en el municipio y reconoció la apuesta de Grupo SITE y Dongfeng por ampliar su presencia en una zona con alto potencial de desarrollo industrial.

Directivos de la empresa explicaron que esta apertura forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer la movilidad comercial y atender las necesidades del sector productivo mediante soluciones integrales, acompañadas de servicio postventa y soporte técnico especializado.

Dongfeng cuenta con más de 50 años de trayectoria en la industria automotriz y presencia en más de cien países, con una oferta que abarca desde unidades ligeras hasta tractocamiones para carga pesada.

La compañía también informó que mantiene un proceso de expansión de su red de distribución y servicio en México, respaldado por infraestructura logística orientada al suministro de refacciones y atención técnica para sus clientes.