Día dos de la manifestación en Colegio Vizcaya de Saltillo; estudiantes aseguran que no hay respuesta de las autoridades

La protesta de estudiantes del Colegio Vizcaya de Saltillo, adscrito a la Universidad Vizcaya de las Américas, continúa en pie exigiendo la destitución de la directora Mireya Mancillas Solís, quien ocupa el cargo desde que inició el periodo escolar en este año.

De acuerdo con los y las estudiantes, hasta ahora no se han escuchado sus peticiones ni tampoco se han acercado a ellos para llegar a un acuerdo.

“Está pasando que hay muchas inconformidades desde que ella llegó a la escuela y no nos quieren escuchar, el director general de la Vizcaya nos externó que no es posible el cambio de dirección, y no nos ha dado la cara. Hemos presentado muchos casos, hay muchas situaciones y el tema personal es que estoy en cuarto semestre y no me han arreglado mi situación de matrícula para poder liberar mi servicio social y ellos nos han insistido en que si no hacemos el servicio social no me darán mi papelería”, comentó María José, una de las estudiantes que se unieron a la manifestación.

Otros estudiantes mencionaron que han presentado denuncias por acoso sexual presuntamente ejercido por personal docente, sin embargo no se ha procedido en ningún caso. Por otro lado, señalaron que se han dado despidos injustificados entre el personal administrativo, de limpieza y de otros departamentos del Colegio Vizcaya.

“También hay inconformidades con el tema de costos, todo es muy caro, nos venden los uniformes, los libros, nos presionan con que si no tenemos los libros nos sacan de clase o también si no usamos el uniforme no nos dejan entrar. Tenemos malas instalaciones, todo está muy sucio incluyendo los baños, los salones, no sabemos qué se está haciendo con nuestras cuotas”, manifestaron.

Debido a las inconformidades, se continuará el paro de actividades en el Colegio Vizcaya hasta nuevo aviso, indicaron los estudiantes.

VANGUARDIA trató de tener acercamiento con la dirección de la escuela sin tener respuesta a la solicitud que se realizó desde el área de vigilancia de la Universidad ubicada sobre Venustiano Carranza.