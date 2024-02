‘Merecemos algo mejor’: estudiantes de preparatoria Vizcaya en Saltillo piden destitución de directora

Por supuestos despidos injustificados de docentes, rotación excesiva de personal, malos manejos en la administración, además de la falta de atención y seguimiento a denuncias por acoso sexual a los y las estudiantes del Colegio Vizcaya, estudiantes se manifestaron a las afueras de las instalaciones para exigir la destitución de Mireya Mancillas Solís, actual directora de la institución.

Un grupo de entre cincuenta estudiantes, la mayoría cursan el cuarto grado, se instaló afuera del edificio con carteles y pancartas de protesta por las que se solicita justicia y cambios de mejora.

“Desde que inició el año escolar hemos estado batallando con el tema de maestros, tan solo en este módulo hemos tenido tres maestros de química, tres de letras, en matemáticas no hemos visto nada porque no tenemos maestro, al último, que no se alineó con la directora, lo corrieron y también han corrido a secretarias y otro personal, queremos fuera a Mireya”, expusieron estudiantes.