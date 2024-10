Dialogan IP canadiense y Gobierno de Coahuila sobre retos para atraer inversiones

Empresarios canadienses se reunieron con funcionarios del Gobierno de Coahuila para manifestar sus inquietudes en torno a Saltillo en temas como movilidad, infraestructura y mano de obra para futuras inversiones.

Iliana Vera, presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá en Coahuila y Durango, indicó que la reunión logró crear un acercamiento entre la función pública y los empresarios canadienses.

“La idea de hoy fue sentarnos con gobierno, empresas canadienses y poder discutir cuáles son los verdaderos retos que están viviendo en estos momentos... principalmente lo que salió en la Junta fue mano de obra, que no hay suficiente mano de obra, que ya no quieren que se vengan más inversiones en la región porque no hay mano de obra para otras inversiones. Infraestructura, cuando se habla de infraestructura hablan de transporte, también hablaron de agua, de electricidad y obviamente el tráfico. Y en materia de seguridad los felicitaron”.

En el evento participaron Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila, y la cónsul de Canadá en Monterrey, Sandra Shaddick.

“La postura (del gobierno) fue excelente. Lo máximo. Ellos están abiertos a ir a conocer la empresa. Nos dijeron que hay cosas que son gobierno federal, hay otras cosas que sí son estatales y pues ellos bien, muy abiertos”.

A manera de balance, Iliana Vera dijo que una de las cosas más importantes es el acercamiento de la industria con el gobierno de Coahuila y la apertura para ir a visitar las empresas y apoyarlos en el campo de sus posibilidades.