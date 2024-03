Diana Hernández, del PT, ¿quién es y por qué quiere ser alcaldesa de Saltillo?

Por primera ocasión, Saltillo podría tener a dos candidatas mujeres contendiendo por su Presidencia Municipal. El Partido del Trabajo también ha empezado a mostrar su baraja, entre quienes aparece Diana Hernández, una de las fundadoras de Morena quien se separó del partido guinda debido a una serie de diferencias con las dirigencias estatal y nacional del instituto. TE PUEDE INTERESAR: Ale Salazar, de Morena: ¿Quién es y por qué quiere ser alcaldesa de Saltillo? Fue en la primera semana de marzo cuando Diana Hernández fue nombrada como coordinadora de afiliación por el dirigente del Partido del Trabajo en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, y estos puestos son los que suenan para formalmente ser registrados como candidatos municipales cuando lleguen los tiempos electorales.

¿QUIÉN ES DIANA HERNÁNDEZ? Diana es licenciada en derecho y abogada litigante egresada del Tecnológico Sierra Madre, además de que cuenta con dos maestrías; una en derecho corporativo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y otra en derecho constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido profesora de licenciatura y posgrado en múltiples casas de estudio, como la UVM, la UANE, UNID, UNIVAS y UNEA. Dice que considera a su preparación como su armadura más fuerte y el pilar de su guía en la política, y ha transitado por diversas ramas de la materia: derechos humanos, derecho penal, derecho ambiental, derecho laboral, constitucional y electoral. “Humildemente digo que mi preparación me distingue del resto de quienes suenan”, expresa. Recuerda que el activismo es algo con lo que nació y se lo atribuye a sus padres. Es hija de Epifanio Hernández, dirigente de la Unión Campesina Democrática y dice que desde ahí empezaron sus primeros pasos y el conocimiento de la izquierda que pone por delante a los grupos vulnerables.

¿POR QUÉ QUIERE SER ALCALDESA? En entrevista con VANGUARDIA, reveló que quiso contender para ser la candidata a Gobernadora en las elecciones pasadas, cuál es su relación con Morena actualmente y cuáles son las urgencias de la capital coahuilense. P: ¿Por qué quieres ser alcaldesa? R: Siempre hemos estado en defensa de los grupos vulnerables. De ahí me nace la inquietud de poder hacer algo, aportar algo, a través de donde me toque estar en beneficio de la colectividad. P: ¿Cuáles son las fallas más grandes que encuentras en Saltillo? R: Además de la seguridad, las principales demandas que veo son la vialidad; el sistema vial de nuestra ciudad está colapsado. Llevamos mucho tiempo sin inversión en infraestructura vial que ocupamos como capital. Otra es el transporte público que garantice el derecho a la movilidad, al igual que el tema ambiental; estamos respirando el peor aire, peor que en Nuevo León. P: Estas son problemáticas que no son difíciles de identificar. ¿Por qué crees que no se han atendido? R: ¿Por qué no? Me tocó estar en un foro previo al alza del transporte, y el municipio no le entró porque los concesionarios se opusieron a que se les exigiera renovar la flotilla de camiones que están viejas. Los tienen agarrados los líderes de los sindicatos; CTM, CROC. Existen intereses y falta de voluntad.

P: ¿Cuáles son tus primeros pasos en la actividad política reciente? R: No. Yo tengo mucho tiempo. Soy fundadora del movimiento de la 4T. De las primeras familias que recibíamos a AMLO allá por el año 2009, 2012. Todavía ni figuraba Guadiana, ni se veía en el escenario. P: La violencia política de género es una realidad. Hemos visto ejemplos en las actuales elecciones ¿estás lista para eso? R: Coordino el colectivo Mujeres Transformando Coahuila y fui la única de las candidatas que marchó el día 8. Yo misma he sufrido la violencia política de género y sigo aquí. Además, la violencia no solamente la vivimos de los hombres; lo peor viene de las mismas mujeres que tratan de pisar a otras mujeres para avanzar. Muchas caminamos y otras llegan y se sientan. P: ¿Te hubiera gustado competir a través de Morena? Hablando del proyecto nacional que dices que fundaron. R: Mi desacuerdo es con las dirigencias que en este momento están al frente tanto estatales como nacionales. En este momento no coincido y no comparto la forma en la que se está haciendo política. Están incurriendo en los vicios de la vieja política; en lo que juramos combatir, como violar los propios estatutos. P: ¿Consideras que si el estatuto se respetara, tú hubieras sido la candidata? R: Claro. Claro. Nosotros luchamos y caminamos por el tiempo y otras llegan y se sientan. Esa es la violencia política que se está viviendo en estos momentos en Morena. Yo no puedo prestarme a simulaciones, ni permitir la imposición de candidatos que vengan y simulen que hubo encuesta, cuando no la hubo.

P: Tú fuiste de la gente que desde un inicio apoyó el proyecto de Ricardo Mejía... R: Sí, dejé de lado a Guadiana porque el 1 de enero del año pasado cuando se tenía que emitir la convocatoria para la gubernatura, y era el día 7, varios consejeros fuimos a Ciudad de México para ver. No se me dio la oportunidad de poderme inscribir en la convocatoria a la gubernatura. Yo quería inscribirme y participar, pero la dirigencia nacional la ocultó y casualmente el único que la atendió fue Guadiana, en paz descanse. P: ¿Qué sucedió en Saltillo que van solos y no como en otros municipios? R: El Partido del Trabajo se fundó en 1979; antes de llegar a Morena también pasé por el PT; lo mismo que hizo nuestro Presidente. Sin el PT no existiría la Cuarta Transformación. Gracias al PT hoy hay 4T. P: ¿Te preocupa que el PT sea un partido más pequeño que Morena? R: No. En lo mínimo. En la elección anterior en 22 de los municipios pasó a ser la segunda fuerza electoral. Eso quiere decir que nos estamos posicionando, y al paso que vamos incluso más que el propio Morena. Y gracias sí, al liderazgo de Ricardo Mejía y de los reales y auténticos fundadores de Morena que ahora ya estamos en el PT. Qué cosas... P: Pero la candidata de Morena también ha mencionado que la 4T es Morena. R: No voy a hablar en contra de una candidata por los principios que me rigen de feminismo. Lo que sí es cierto es que no es fácil entrar en la vida política sin tener la base y los conocimientos. Serán comunicadores y leerán un texto y lo actuarán, pero habemos quienes no lo necesitamos porque hablamos por la experiencia. Tener millones de seguidores no importa si no son de aquí, lo importante es la lucha que has tenido.