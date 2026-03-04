Docente de la UTC analiza el impacto de la Guerra Cristera en Ramos Arizpe

Durante su intervención, el académico impartió la charla titulada “A cien años de la Guerra Cristera”, en la que ofreció un análisis detallado sobre este episodio fundamental de la historia de México y sus diversas repercusiones.

El Lic. Óscar Alfredo Rodríguez Rico, docente de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), participó como expositor principal en el Taller de Historia de Ramos Arizpe, celebrado en el Recinto Miguel Ramos Arizpe.

El especialista compartió con los asistentes una perspectiva profunda sobre el impacto social, político y religioso que el conflicto armado generó en el país durante la década de 1920.

La sesión contó con la presencia del Rector de la UTC, Sergio Guadarrama, quien acompañó la charla y destacó la relevancia de estas actividades para la comunidad.

Guadarrama reiteró su respaldo al trabajo académico de los docentes universitarios y enfatizó la importancia de los espacios que fortalecen la difusión del conocimiento histórico entre los ciudadanos de la región.

La participación de Rodríguez Rico se enmarca en los esfuerzos de la UTC por vincularse con la sociedad, promoviendo la cultura y el entendimiento de los procesos históricos que dieron forma a la nación.