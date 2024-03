Doctora acusa de maltrato laboral al director del Hospital General de Nueva Rosita

“Le digo doctor, ‘¿cuál es el problema?’”.

Detalló que el director le ha negado su derecho al pase de entrada y de salida, así como al día económico o permiso para faltar, al que tiene derecho.

Señaló que hasta hace algunas semanas su función era atender a pacientes menores de 60 años, niños, embarazadas y otros usuarios, pero que últimamente, y a pesar de que hay otro médico general asignado a consultar a adultos mayores, el director dispuso que ella vería al total de población que llegara a consulta, y que en ocasiones es una gran cantidad de usuarios.

“Entonces ya no me quedó más que atender a todos, pero paso yo por donde está mi compañero médico general y veo que no está trabajando, no sé cuál será la atención que él esté realizando.

“A lo mejor él se está viendo indirectamente favorecido, porque aquí la afectada soy yo, siento que el doctor Montemayor me está presionando. No me molesta trabajar, me molestan las diferencias que él hace, nos trae en friega y a otros...

“El director se queja de que no alcanzo a ver a los pacientes que él quiere que vea, pero si estuviera tan preocupado por la población para que se les atienda, tiene médicos que los vean”, puntualizó.

La doctora Norma mencionó que es tal su malestar que ha tenido que recurrir a su representante sindical en la región, Luis Adrián Ramírez de la Cruz, para quejarse del maltrato, sin embargo éste ha hecho caso omiso de sus demandas.

“Me dice que no tiene la facultad y que el director está en todo su derecho”, comenta la doctora.

Agregó que recién Ramírez Cruz tuvo un accidente de trabajo, realizando labores fuera del hospital y en horario de trabajo, misma que le ocasionó una fractura expuesta, y a partir de ahí vino su cambio de actitud.

“O el doctor lo tiene amenazado o él se siente con la obligación moral por el apoyo que le dio el director, desde ahí se ha olvidado de quiénes somos, quienes lo pusimos y que él es representante de nosotros trabajadores, no del director”.

Todo esto sin contar que la hija del doctor Montemayor, de nombre Vanessa, labora en la farmacia del hospital y tiene base.

“La metieron, el doctor no tiene derecho, no es sindicalizado, todos hemos batallado para un contrato, a ella no le dieron contrato, a ella le dieron base, aparte entra y sale como quiere de la unidad. Esas son las cosas que nuestro director hace”.

Advirtió que ya se siente cansada, estresada de esa situación y que no le importan las consecuencias de alzar la voz para denunciar este problema.

“Para que te diga ahorita que ya no me interesa si me corren o no me corren, imagínate cómo estoy”, concluyó la doctora.