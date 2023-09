Doña Agustina, la abuelita saltillense con más de tres mil jarritos colgados en su cocina (video)

Decir que Doña Agustina colecciona jarritos sólo porque no tuvo juguetes sería tan inexacto , como decir que solo los guarda porque son regalos. Ella los conserva por estas dos razones. Una no pesa más que otra. Son sus juguetes . Y al cuestionarle cuál es su favorito de inmediato se negó a señalar uno.

“Me gustan todos, porque todos mis hijos y mis nietos me los han traído ”, contestó mientras hacía una pausa en el recorrido por la primera pared de su cocina. “Pienso que cómo piensan en mí cuando andan por allá, que en vez de comprarse ellos un juguete o comprarse algo de comer, porque andan fuera, piensan en mí y me traen una cosita. Por eso los quiero mucho a todos y los cuido”.

“Dicen que el café es malo, pero yo siempre tomo. Cuando me levanto lo pongo. Y no ando tomando Nescafé, yo tomo de grano”.

El tío de Joaquín le gustaba jugar futbol y cuando regresaba a casa le traía regalos. Le gustaban las pelotas.

Cuando Joaquín ya estaba muy enfermo le dijo a su mamá “le encargo mucho que le dé a mamá Agustina mi pelotita, con una carita feliz dibujada, porque nadie la va a cuidar como ella”.

EL REGALO

Otra de las anécdotas especiales, es el regalo de vajillas de barro, esos que son elaborados a través de la alfarería. Platos y cazuelas típicas de México.

Un 28 de agosto de un año que no recuerda, entró a su cocina y encontró un juego de platos y cazuelas en la mesa. Su esposo parado frente a ella le dijo “mira lo que te compré. Es el regalo de tu cumpleaños”.

Agustina recuerda con asombro y sonrisa ese momento. “Yo ni me acordaba que era mi cumpleaños”, dijo. Tras unos segundos de silencio agregó “nunca me había regalado nada”.

El resto de los jarritos vienen de amistades y familiares que han viajado a Perú, Panamá, Francia, Estados Unidos y más de 20 estados mexicanos.

LA LIMPIEZA

El cariño que tienen sus nietas e hijas a esta colección no solo proviene del asombro, sino de ese cariño que nace de rutina de limpiarlos dos veces año.

El arduo trabajo de bajarlos, lavarlos, secarlos y colgarlos hasta la parte más alta de la cocina no desgastó el cariño y gusto por los jarritos, sino que lo acentuó.

Aunque los niños han llegado a romperlos, asegura que nunca los regañó de manera severa.

A sus 89 años Doña Agustina está satisfecha con la vida que ha tenido.

Y aunque su infancia y el inicio de su matrimonio fue difícil, sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos la han llenado de amor y regalos.

“Dios me ha dado mucho. Dios me dio vida de sepultar a mi mamá, papá y hermanos... y de tener unos hijos que no me dejan”.

No se puede decir que Agustina tuvo una vida difícil, ni fácil, pero sí rodeada de personas que la que en todo momento pendientes de que esté bien. Cuando la vida se tornaba difícil por la muerte repentina de su madre, la reconformó el cariño de su padre. Siempre presente en su niñez, procuró que la comida y una mesa con sillas nunca faltara.

A lo largo de sus relatos, ya sean tristes o alegres, es notable el amor.

Para Agustina sus juguetes forman una pared de amor. Tras convivir con ella alrededor de tres horas no se observan tendencias de acumulación y control.

Ella cuida sus juguetes, los aprecia y admira, pero no le preocupa qué pasará con su colección cuando ella ya no esté. No hace peticiones especiales a sus hijos. Está agradecida por la vida que ha tenido.

Agustina tiene casi 90 años y no padece de alta presión, diabetes o enfermedades crónicas. Su andar es fluido como su plática. Es consciente de lo afortunada que es.