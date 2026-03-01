Eduardo Tricio celebra el impacto social y económico del Maratón Lala: ‘Es la gran fiesta que une a La Laguna’
Eduardo Tricio destacó que el Maratón Lala es una fiesta regional que impulsa la identidad, el desarrollo económico y la unión comunitaria
TORREÓN, COAH.- Tras el cierre de una edición más del Maratón Internacional Lala, Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, calificó el evento como un éxito rotundo que trasciende lo deportivo.
En entrevista, el directivo resaltó que la justa no solo es una competencia atlética, sino un motor de identidad regional y desarrollo económico para los municipios de la zona metropolitana.
“Es una satisfacción enorme ver la participación de las familias y las porras; es verdaderamente la gran fiesta lagunera”, señaló Tricio.
Explicó que este esfuerzo está intrínsecamente ligado a la misión de la empresa: “Nos apasiona respaldar a los niños, jóvenes y a toda nuestra comunidad. El maratón refleja los valores de cercanía que nos definen como marca mexicana”.
Tricio destacó la logística de clase mundial que caracteriza a la ruta, y señaló que el trabajo para el próximo año comienza de inmediato gracias a miles de voluntarios.
“Es una labor de corazón y pro bono. Ver ese nivel de organización y el orden en nuestras ciudades, gracias al apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y las alcaldías de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, es una prueba de que en La Laguna las cosas se hacen bien”.
Finalmente, subrayó la importancia de la derrama económica en sectores como hotelería, comercio y servicios, y reafirmó que el maratón es, ante todo, una fuente de noticias positivas para el país.