Eduardo Tricio celebra el impacto social y económico del Maratón Lala: ‘Es la gran fiesta que une a La Laguna’

TORREÓN, COAH.- Tras el cierre de una edición más del Maratón Internacional Lala, Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, calificó el evento como un éxito rotundo que trasciende lo deportivo.

En entrevista, el directivo resaltó que la justa no solo es una competencia atlética, sino un motor de identidad regional y desarrollo económico para los municipios de la zona metropolitana.

