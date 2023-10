¿Educación vial o multas? ¿Cuál es la clave para transformar la cultura de conducción en Saltillo?

Ángel Villarreal: “Multar a todos los que se pasan los rojos, sobre todo los que van de J. Mery a Antonio Cárdenas”.

Dona Wiseman: “Usar el celular!”

John Rider: “Celular en mano! Sin duda. La gente no se concentra al 100%, y exceso de velocidad”.

El viejo Cascarrabias: “Voltear el vehículo”

Antonio González: “Conducir por el carril que se utiliza para rebasar, y entorpecer el tráfico; sobre todo que algunos no dejan pasar ni a los organismos de emergencia, dónde van todos apendejados, pensando que por ir al límite de velocidad permitido, pueden circular por ahí”.

Hugo Salas: “Estacionarse sobre las banquetas!”

Jaime Escobar: “Ir en estado de ebriedad. Debería de haber cero tolerancia”.

Carlos Alberto Segovia Guardado: “Uso del celular, exceso de velocidad y no respetar los estacionamientos de discapacitados”.

Gilberto Flores-Martínez: “Meterse a la brava en las filas”.

Gabii Liio: “Niños sentados debidamente asegurados en su lugar!”

Osiel Alejandro Duéñez: “Pasarse los rojos, estacionarse en lugares no permitidos”.

Mónica Flores: “Exceso de velocidad, manejar alcoholizados y multa por abandono de unidad tras un choque o accidente... mala costumbre de chocar e irse corriendo a sus casas para no hacerse responsables y dejar ahí abandonadas las unidades”.

Danny De La Fuente: “Para los mismos patrullas que se sienten con derecho de andar como mensos manejando y volándose rojos”.

Francisca Treviño Alcántar: “Manejar en estado de ebriedad!”

René Valdés: “Conducir a menor velocidad de lo permitido”.

Ángel Sim: “En un sueño guajiro o en el Saltillo de otro universo, sería la de manejar sin licencia”.

María Elena: “Exceso de velocidad y manejar viendo el celular”.

Baldemar Martínez: “Estacionarse en doble fila”.

Sonia Hernández Carranza: “Usar el celular mientras se maneja”.

Gloria Ferial: “El uso de celular mientras manejan”.

Nacho Medina Guzmán: “Conducir en estado de ebriedad, parcial o completo. Debería ser igual mínimo de unos 30K”.

Biachis Reyes: “Primero hay que arreglar los semaforos vayan a Luis Echeverría y Avenida Las Torres en el semáforo de Sabritas cómo se pasan el rojo y se meten en contra delante de los oficiales, que ellos en el teléfono son felices, y el tráfico a todo lo que da”.

Eduardo Garza: “Todas, porque si la gente hace lo que hace es porque no hay multas oh castigo que obligue a respetar la ley, y que la ley se ponga los pantalones y enfrentarlos a todos por eso es la ley pero se agachan porque los intimidan”.

Virgilio Maltos: “Los que manejan en estado de ebriedad y causan daños a terceras personas. Y que son los que más alto índice de accidentes que suceden a diario”.

Cruz Omar Méndez: “Primero, que toda la policía traiga todos sus vehículos en buenas condiciones, porque las traen sin luces, humeando, mal mecanicamente, etc. Segundo, que la misma policía no se pase los rojos y traigan sus identificaciones a la vista, que cuando hay tráfico no abusen y no prendan las torretas y sirenas solo para pasar y pasarse los semáforos y cuando ya los pasan las apagan, etc. Tercero, que ellos mismos pongan el ejemplo a la ciudadania y ya después platicamos”.

Nora Flores: “Estado de ebriedad, exceso de velocidad y uso de celular... cero tolerancia!”

Mauricio Barajas: “Pasarse los rojos, dar vuelta donde no se debe, exceso de velocidad, placas antiguas, licencias vigentes, manejo con uso de celular, manejar con influjo del alcohol y creo que ya es lo más común que se ve y aveces pasan tránsitos a lados de esos y ni sus luces nada más cuando andan hambreados ahí sí se inventan infracciones para su ‘moche’”.

Vicky Reyes: “Una MULTA NUNCA ha evitado un ACCIDENTE, solo ganancia para los gobernantes, hace falta más señales de tránsito, de concientización, educación vial... división en las calles etc.etc., el exceso de tráfico.

Cerda F Hugo: “Que sincronicen semáforos, son una porquería, también que los tránsitos traigan cámara corporal, así las multas estarán bien justificadas, evidenciadas y el dinero de las multas BIEN APLICADAS llegarán a las arcas municipales y no se quedarán en los bolsillos de los oficiales CORRUPTOS. Aunque llegando a tesorería sería raro que no se lo robaran ahí, pero al menos los oficiales no te detendrían inventandose infracciones. Que cuál es la multa más aplicada al ciudadano común? Pues es un impuesto municipal llamado CORRUPCIÓN y dado que está comprobado que el uso de cámaras corporales disminuye los actos de CORRUPCIÓN, además de que no son tan caras, a pesar de eso NINGUNA autoridad municipal o estatal implementa tal cuestión... pues bueno, entonces sabemos desde dónde viene la orden”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo a examen: ciudadanos revelan los peores hábitos al conducir en la capital de Coahuila

LA VOZ DE SALTILLO: CIUDADANOS EXIGEN ACCIÓN

La ciudadanía ha hablado alto y claro. Los malos hábitos al volante, desde usar el teléfono celular hasta conducir bajo los efectos del alcohol, están llevando a Saltillo al borde del abismo en cuanto a cultura vial.

La falta de respeto por las normas de tránsito, como pasar semáforos en rojo y estacionarse en doble fila, está socavando la seguridad de todos.

Pero, ¿cuál es la solución?

EDUCACIÓN VIAL: EL PILAR OLVIDADO DE LA SEGURIDAD VIAL

Los expertos en seguridad vial concuerdan en un punto crucial: la educación es la clave para revertir esta tendencia alarmante.

Programas educativos que fomenten la conciencia sobre la seguridad y el respeto por las leyes de tránsito podrían ser el catalizador para un cambio real. Saltillo necesita invertir en la próxima generación de conductores, impartiendo conocimientos sólidos desde una edad temprana.

APLICACIÓN RIGUROSA DE LAS LEYES DE TRÁNSITO

Las leyes son inútiles si no se aplican correctamente. Los ciudadanos exigen que las autoridades tomen medidas enérgicas contra aquellos que desafían las reglas. La tecnología, como las cámaras corporales para los oficiales de tránsito, podría proporcionar una solución transparente y justa para las multas de tráfico.

Además, la sincronización adecuada de semáforos y la instalación de más señales de tránsito podrían ayudar a mitigar el caos en las calles.

UN FUTURO MÁS SEGURO PARA SALTILLO

El desafío de la cultura vial en Saltillo no es insuperable. Con educación, aplicación rigurosa de las leyes de tránsito y la colaboración activa de los ciudadanos, esta ciudad tiene el potencial de transformarse en un ejemplo de seguridad vial para el mundo.

Saltillo merece más que ser conocida por su mal cultura vial, merece ser un lugar donde todos los conductores puedan sentirse seguros y respetados.