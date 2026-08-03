Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional exhibirán su labor en exposición fotográfica en Zaragoza, Coahuila

ZARAGOZA, COAH.- La Plaza Principal Melchor Ocampo de Zaragoza, Coahuila, será sede este martes 4 de agosto, a partir de las 10:00 horas, de una exposición fotográfica organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la que la población podrá conocer, mediante una colección de imágenes, las labores que realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional en materia de seguridad, protección civil, apoyo a la población y atención de emergencias. La muestra busca acercar a la ciudadanía a las distintas misiones que desempeñan estas instituciones dentro y fuera de situaciones de riesgo.

La actividad se llevará a cabo con el apoyo de la Administración Municipal de Zaragoza, que invitó a las familias a asistir de manera gratuita a esta exhibición instalada en uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad. La exposición forma parte de las acciones de proximidad social que las Fuerzas Armadas realizan en diferentes municipios del país para fortalecer el conocimiento de su labor cotidiana.

Entre las fotografías se incluyen escenas de operaciones de rescate durante desastres naturales, combate a incendios forestales, aplicación del Plan DN-III-E, vigilancia aérea, labores de patrullaje, ayuda humanitaria y acciones de apoyo a comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos, además de imágenes que muestran el adiestramiento y preparación del personal militar. Este tipo de exposiciones también permite conocer la evolución histórica y operativa de las instituciones castrenses, así como el equipamiento y las capacidades con las que cuentan para responder ante contingencias y colaborar con autoridades civiles cuando la situación lo requiere.

La muestra permanecerá abierta al público durante la jornada, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de recorrer un espacio donde la fotografía documenta algunos de los momentos más representativos del servicio que prestan las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país.

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