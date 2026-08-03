Coahuila: ‘Caso Elisa Loyo marca precedente y obliga al Estado Mexicano a investigar muertes violentas con perspectiva de género’

En un avance histórico para la justicia mexicana, la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió formalmente la investigación por la muerte de Elisa Loyo Gutiérrez, ocurrida en Filipinas en 2008. La mañana del lunes, la señora Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez ofreció una rueda de prensa para informar sobre esta decisión, derivada de la sentencia de amparo 7/2024, la cual establece una obligación sin precedentes: el Estado mexicano debe investigar las muertes violentas de sus ciudadanas en el extranjero bajo una perspectiva de género.

MANIPULACIÓN DE LA ESCENA Tras 17 años de impunidad, la madre de la víctima, Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez, denunció que la investigación inicial estuvo marcada por graves irregularidades. Tita aseguró que la escena del crimen fue manipulada y señaló que el cuerpo de Elisa presentaba signos de tortura presuntamente infligida por más de una persona, además de que habría sido colocado posteriormente para simular un suicidio. También expuso que existen contradicciones entre la necropsia realizada por autoridades filipinas y la practicada por el Buró Nacional de Investigaciones (NBI), diferencias que, afirmó, fueron ignoradas por las autoridades mexicanas en su momento. Entre las evidencias que presuntamente fueron omitidas se encuentran manchas de sangre en las paredes, una toalla ensangrentada que sugería un intento de limpieza y colillas de cigarro de tres marcas distintas localizadas en el lugar de los hechos. SEÑALAMIENTOS DE ACOSO La familia mantiene como principal línea de sospecha a un chef que era jefe de Elisa en el hotel donde trabajaba y contra quien ella había presentado una queja por presuntos malos tratos y acoso. De acuerdo con Tita, aunque compañeros de habitación declararon que Elisa sentía temor hacia su superior, la línea de investigación relacionada con el acoso nunca fue agotada.

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La madre de Elisa y la activista Jackelin Campbell señalaron que, pese a la reapertura del caso, la FGR ha incurrido en deficiencias que calificaron como una “investigación al vapor”. Entre las irregularidades detectadas mencionaron errores en el nuevo acuerdo ministerial, como sustituir el nombre de la víctima por el de sus hermanas, solicitar una computadora portátil que, aseguran, fue entregada hace años, y ordenar un análisis de las uñas de Elisa para buscar posibles signos de defensa, una diligencia que consideran inviable después de casi dos décadas del fallecimiento. BÚSQUEDA DE JUSTICIA El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organismo que acompaña el caso, destacó que la sentencia obliga a la FGR a dejar sin efectos el “no ejercicio de la acción penal” emitido en 2022. La Fiscalía deberá mantener coordinación con la familia y agotar todas las líneas de investigación bajo estándares internacionales de derechos humanos. Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez afirmó que su único objetivo es que se haga justicia y que los responsables de la violencia feminicida sean sancionados. “La verdad siempre sale a la luz”, expresó la madre de Elisa al referirse a la lucha que ha mantenido durante 17 años para esclarecer la muerte de su hija.

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