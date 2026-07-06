El activista Alexs Ventura ofrece recompensa para localizar a sujeto acusado de crueldad animal en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    El activista Alexs Ventura ofrece recompensa para localizar a sujeto acusado de crueldad animal en Saltillo
    El activista pidió que cualquier dato sea compartido de manera confidencial a través de los canales oficiales de Oncopetssaltillo. REDE SOCIALES

El activista e influencer mexicano llamó a la ciudadanía a aportar información que permita localizar a León “N”, señalado por un caso de crueldad animal

El activista animalista e influencer mexicano Alexs Ventura, anunció que ofrecerá una recompensa como parte de las acciones para localizar a León “N”, quien es señalado por un caso de presunta crueldad animal en Saltillo y cuyo paradero continúa sin ser determinado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/duenos-de-floreria-de-saltillo-rechazan-vinculos-con-leon-n-acusado-de-crueldad-animal-tras-cateo-en-negocio-PI21921860

A través de sus redes sociales y en coordinación con la organización Oncopetssaltillo, Ventura difundió una convocatoria dirigida a la ciudadanía para solicitar información que permita ubicar al hombre. Según lo compartido en la publicación, la última ubicación conocida corresponde a la ciudad de Saltillo, aunque existe la posibilidad de que haya salido de la entidad y actualmente se encuentre en alguna zona metropolitana de Monterrey o Guadalajara.

El rescatista exhortó a quienes cuenten con datos confiables sobre el paradero del señalado a comunicarse mediante los canales oficiales de la organización, con el objetivo de que la información pueda ser canalizada de manera confidencial y entregada a las instancias correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/noingles-llega-a-saltillo-negocios-restaurantes-y-hasta-una-iglesia-se-suman-al-apoyo-de-la-seleccion-mexicana-JI21923291

La participación de Alexs Ventura en este caso representa un nuevo esfuerzo por aprovechar el alcance de las plataformas digitales para involucrar a la sociedad en situaciones relacionadas con la protección animal y la procuración de justicia, una labor que ha caracterizado al creador de contenido durante los últimos años.

UNA DE LAS VOCES MÁS INFLUYENTES DEL RESCATE ANIMAL

Alexs Ventura se ha convertido en uno de los activistas animalistas con mayor presencia en redes sociales en México gracias a su trabajo en el rescate de perros y gatos víctimas de abandono, violencia o condiciones extremas de maltrato.

Su labor consiste en atender denuncias ciudadanas, coordinar el rescate de animales en riesgo y gestionar atención veterinaria, además de promover campañas permanentes para fomentar la adopción responsable y reducir la compra de mascotas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/catean-domicilio-de-saltillo-sigue-investigacion-por-presunto-maltrato-animal-AM21878796

Asimismo, mantiene una red de colaboración con médicos veterinarios, rescatistas, hogares temporales y ciudadanos que apoyan económicamente o mediante donaciones, con el propósito de brindar una segunda oportunidad a animales que han sufrido abandono o violencia.

En sus plataformas digitales también impulsa campañas de concientización sobre la esterilización, la tenencia responsable y la denuncia del maltrato animal, utilizando el alcance de su comunidad para visibilizar casos que requieren apoyo inmediato y movilizar recursos en favor de los animales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crueldad Animal
Redes sociales
maltrato animal

Localizaciones


Coahuila
Monterrey
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Attolini: El escudero fiel

Attolini: El escudero fiel
true

T-MEC: Trump fallará el tiro

true

POLITICÓN: Enfrentan los Flores Guerra la realidad judicial y el silencio de Morena

El programa incluye transmisiones en vivo y misas televisadas a través de distintas plataformas digitales y canales locales, con el objetivo de ampliar la difusión de las celebraciones religiosas.

Saltillo: con devoción y cultura presentan el programa para el Novenario y el Santo Cristo Fest 2026
Policía Municipal acudió al lugar para acordonar el área.

Motociclista muere tras accidente vial en el bulevar Los Pastores, en Saltillo
Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero

Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero
Residentes locales permanecen cerca de un cráter y de automóviles dañados por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja al menos 22 personas muertas
Una escena dramática de los esfuerzos de rescate en el caos que siguió al terremoto masivo en Haití en 2010.

De Haití a Venezuela: el cambio de la ayuda internacional de EU