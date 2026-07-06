El activista Alexs Ventura ofrece recompensa para localizar a sujeto acusado de crueldad animal en Saltillo

El activista animalista e influencer mexicano Alexs Ventura, anunció que ofrecerá una recompensa como parte de las acciones para localizar a León “N”, quien es señalado por un caso de presunta crueldad animal en Saltillo y cuyo paradero continúa sin ser determinado.

A través de sus redes sociales y en coordinación con la organización Oncopetssaltillo, Ventura difundió una convocatoria dirigida a la ciudadanía para solicitar información que permita ubicar al hombre. Según lo compartido en la publicación, la última ubicación conocida corresponde a la ciudad de Saltillo, aunque existe la posibilidad de que haya salido de la entidad y actualmente se encuentre en alguna zona metropolitana de Monterrey o Guadalajara. El rescatista exhortó a quienes cuenten con datos confiables sobre el paradero del señalado a comunicarse mediante los canales oficiales de la organización, con el objetivo de que la información pueda ser canalizada de manera confidencial y entregada a las instancias correspondientes.

La participación de Alexs Ventura en este caso representa un nuevo esfuerzo por aprovechar el alcance de las plataformas digitales para involucrar a la sociedad en situaciones relacionadas con la protección animal y la procuración de justicia, una labor que ha caracterizado al creador de contenido durante los últimos años. UNA DE LAS VOCES MÁS INFLUYENTES DEL RESCATE ANIMAL Alexs Ventura se ha convertido en uno de los activistas animalistas con mayor presencia en redes sociales en México gracias a su trabajo en el rescate de perros y gatos víctimas de abandono, violencia o condiciones extremas de maltrato. Su labor consiste en atender denuncias ciudadanas, coordinar el rescate de animales en riesgo y gestionar atención veterinaria, además de promover campañas permanentes para fomentar la adopción responsable y reducir la compra de mascotas.

Asimismo, mantiene una red de colaboración con médicos veterinarios, rescatistas, hogares temporales y ciudadanos que apoyan económicamente o mediante donaciones, con el propósito de brindar una segunda oportunidad a animales que han sufrido abandono o violencia. En sus plataformas digitales también impulsa campañas de concientización sobre la esterilización, la tenencia responsable y la denuncia del maltrato animal, utilizando el alcance de su comunidad para visibilizar casos que requieren apoyo inmediato y movilizar recursos en favor de los animales.

Publicidad