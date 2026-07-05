NoInglés llega a Saltillo: negocios, restaurantes y hasta una iglesia se suman al apoyo de la Selección Mexicana

La fiebre mundialista también se vive en las redes sociales y en los comercios de Saltillo. La tendencia #NoInglés, que nació como una broma en TikTok para respaldar a la Selección Mexicana en su enfrentamiento de Octavos de Final frente a Inglaterra durante el Mundial 2026, rápidamente se convirtió en un fenómeno viral al que se han sumado marcas internacionales, negocios locales e incluso una parroquia.

La iniciativa comenzó cuando la usuaria Aisha Jones publicó un video en TikTok en el que, con tono humorístico, propuso que los mexicanos dejaran de usar la salsa inglesa durante el partido para evitar cualquier “ventaja” para el rival. La ocurrencia desató miles de reacciones y dio origen al lema “No es nada personal, es futbol”, frase que pronto fue adoptada por empresas de distintos giros.

Con el paso de las horas, grandes marcas comenzaron a modificar de forma temporal nombres de productos, herramientas y hasta establecimientos. Pizza Hut sugirió sustituir la salsa inglesa por salsa de morita; Mitsubishi Motors anunció que sus talleres dejarían de utilizar la “llave inglesa”; Burger King y Dairy Queen se presentaron como “El Rey de la Hamburguesa” y “La Reina de los Lácteos”; mientras que 7-Eleven pidió que durante el fin de semana se le llamara simplemente “Once”. A la campaña también se incorporaron Scrub Daddy, que adoptó el nombre de “Talla Papi”; Tim Hortons, que se rebautizó como “Timoteo Hortiz” y cambió algunos productos por nombres en español; así como The North Face, que invitó a sus clientes a referirse temporalmente a la marca como “La Cara Norte”. La creatividad también alcanzó a Saltillo, donde diversos comercios aprovecharon la conversación en redes sociales para sumarse con publicaciones llenas de humor. Uno de ellos fue Café Flor y Canela, que anunció que durante este domingo y el lunes su bebida “Green Monster” pasaría a llamarse “El Monstruo Verde”, en solidaridad con el movimiento.

Por su parte, Far West Store Saltillo, especializado en reparación y venta de sombreros, decidió castellanizar algunos de los nombres que utiliza habitualmente, por lo que “Cowboy Hat” se convirtió en “sombrero vaquero”, ”Western Boots” en ”botas vaqueras” y ”Outfit” en ”atuendo norteño”. La cadena de supermercados Merco también participó con una publicación en la que aseguró, entre bromas, que no tenía necesidad de traducir ningún término porque siempre ha sido un “supermercado orgullosamente mexicano”. En tanto, la agencia KIA compartió que, únicamente durante el domingo y el lunes, algunos colores de sus vehículos cambiarían de nombre. Así, el tono Morning Haze sería simplemente “verde”, Snow White Pearl pasaría a ser “blanco” y Fiery Red quedaría únicamente como “rojo”. El restaurante San Pedro de los González también se unió a la dinámica con un peculiar comunicado en el que informó que quedaba “estrictamente prohibido” utilizar expresiones como “San Piter”, “Sorry”, “Okay” o “Hello”, al menos mientras se disputaba el encuentro entre México e Inglaterra.

La estación de radio SomosFM anunció que durante la jornada dominical transmitiría exclusivamente música de artistas mexicanos como parte del respaldo simbólico al representativo nacional. Incluso Brujas Pub informó que, por un día, operaría bajo el nombre de “Brujas Pulquería”, mientras que la parroquia San Isidro Labrador, en Arteaga, sorprendió con un divertido mensaje en el que recordó que, aunque anteriormente perteneció a la Diócesis de Austin, Texas, y varios de sus colaboradores hablan inglés, durante esa jornada evitarían utilizar ese idioma. Lo que comenzó como una ocurrencia en redes sociales terminó convirtiéndose en una campaña colectiva que inundó internet con publicaciones creativas y humorísticas, demostrando que, para miles de aficionados, cualquier pretexto es válido para mostrar su apoyo al Tricolor antes de enfrentar a Inglaterra.

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