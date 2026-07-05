Dueños de florería de Saltillo rechazan vínculos con León ‘N’, acusado de crueldad animal, tras cateo en negocio

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    Dueños de florería de Saltillo rechazan vínculos con León ‘N’, acusado de crueldad animal, tras cateo en negocio
    Aseguran que la Fiscalía cateó los negocios y descartó que el investigado estuviera en el lugar. REDES SOCIALES

Mediante un comunicado, los propietarios rechazaron cualquier participación en el caso de presunto maltrato animal y aseguraron que colaboran con las autoridades

Luego de que surgieran versiones que señalaban a los propietarios de una florería de Saltillo como familiares de León “N”, investigado por un presunto caso de crueldad animal, los dueños del establecimiento difundieron un comunicado para negar cualquier vínculo con los hechos y deslindarse de las acusaciones.

En el documento, los representantes de Florerías Laura, con dirección en la colonia Urdiñola, afirmaron que la empresa no ha participado, promovido ni encubierto acciones relacionadas con la investigación que enfrenta León “N”, por lo que rechazaron los señalamientos que los relacionan con el caso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/catean-domicilio-de-saltillo-sigue-investigacion-por-presunto-maltrato-animal-AM21878796

Asimismo, señalaron que mantienen una postura de respeto hacia la vida y el bienestar animal, además de manifestar su disposición para colaborar con las autoridades en caso de que se requiera alguna aclaración dentro de las investigaciones.

En el comunicado también abordaron la versión sobre una camioneta presuntamente utilizada por el investigado. Indicaron que el vehículo se encuentra bajo resguardo del firmante del documento y aseguraron que León “N” no es propietario de esa unidad ni del domicilio relacionado con las versiones difundidas.

FGE REALIZA CATEO EN LA FLORERÍA

Los propietarios agregaron que la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en las instalaciones de las florerías y que durante la diligencia se confirmó que el acusado no se encontraba oculto en esos inmuebles.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para manejar la información con responsabilidad y evitar la difusión de acusaciones sin sustento, al considerar que ello puede afectar de manera injustificada tanto su reputación personal como la del negocio.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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