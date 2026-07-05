Dueños de florería de Saltillo rechazan vínculos con León ‘N’, acusado de crueldad animal, tras cateo en negocio

En el documento, los representantes de Florerías Laura, con dirección en la colonia Urdiñola, afirmaron que la empresa no ha participado, promovido ni encubierto acciones relacionadas con la investigación que enfrenta León “N”, por lo que rechazaron los señalamientos que los relacionan con el caso.

Luego de que surgieran versiones que señalaban a los propietarios de una florería de Saltillo como familiares de León “N”, investigado por un presunto caso de crueldad animal, los dueños del establecimiento difundieron un comunicado para negar cualquier vínculo con los hechos y deslindarse de las acusaciones.

Asimismo, señalaron que mantienen una postura de respeto hacia la vida y el bienestar animal, además de manifestar su disposición para colaborar con las autoridades en caso de que se requiera alguna aclaración dentro de las investigaciones.

En el comunicado también abordaron la versión sobre una camioneta presuntamente utilizada por el investigado. Indicaron que el vehículo se encuentra bajo resguardo del firmante del documento y aseguraron que León “N” no es propietario de esa unidad ni del domicilio relacionado con las versiones difundidas.

FGE REALIZA CATEO EN LA FLORERÍA

Los propietarios agregaron que la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en las instalaciones de las florerías y que durante la diligencia se confirmó que el acusado no se encontraba oculto en esos inmuebles.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para manejar la información con responsabilidad y evitar la difusión de acusaciones sin sustento, al considerar que ello puede afectar de manera injustificada tanto su reputación personal como la del negocio.