‘El panismo en Coahuila está de luto’; rinden homenaje a don Lorenzo Burciaga

“Que viva para siempre nuestro querido, aguerrido, combativo y valeroso don Lorenzo Burciaga. Su Partido Acción Nacional siempre lo recordará”.

Esther Quintana Salinas, ex presidenta del CDE del blanquiazul, expresó que fue un espléndido mexicano, leal, respetable, congruente a cabalidad entre el decir y el hacer, y sus huellas en el camino del partido y la democracia son imborrables. Amó profundamente a México, fue valiente y arrojado, y uno de los personajes imborrables de la primera ola del PAN.

“Voluntad, él tenía mucha, cero centavos la mayoría de las veces en el bolsillo, eso me lo platicó el. Siempre le dio al PAN no de lo que le sobraba, sino de lo que él necesitaba para él mismo. Le tocaron los tiempos en que militar en el PAN era un acto de heroicidad, en que gritarle al régimen sus verdades podía costarle hasta la vida y don Lorenzo no tenía empacho en enfrentar eso y más.

