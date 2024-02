El primer fotógrafo de guerra del mundo... y su romance fugaz con una saltillense

Según Schwartz, aunque Juana María Leonor vio cuerpos de soldados mexicanos, nunca quitó la sonrisa de su rostro e incluso realizó exclamaciones a favor del ejército estadounidense como “Mexicana no buena”.

El americano también le contó a su hermano haber transmitido a la saltillense sus intenciones donjuanescas -como describe Villarreal- de escribirse con varias mujeres.

“Al regresar, le dije lo ansioso que estaba de conocer al mayor número de mujeres que me fuera posible, pues tenía la intención de regresar pronto a los Estados Unidos, y me gustaría mantener una relación epistolar con ellas. Me preguntó si no sería mejor que me llevara a una conmigo. Y agregó que, de hacerlo, nos ahorraríamos el problema de escribir, el papel, la tinta y los sellos postales. Además, aseguró, salvaría a un corazón de terminar roto”, contó Schwartz.

Además, narró que se las ingenió para preguntarle qué tan dispuesta estaba a abandonar su lugar de origen para acompañarle a Estados Unidos.

“Como pude, me las arreglé para preguntarle si ella estaría dispuesta a viajar a los Estados Unidos. Respondió: ‘De todo me corazón’. Insistí: ‘¿Sería capaz de abandonar a su padre y a su madre en este lugar salvaje e irse conmigo?’. Todavía le advertí que quizás llegaría a sentirse a disgusto en los Estados Unidos, debido a que la gente es muy distinta allá, y muy probablemente terminaría arrepintiéndose. Ella dijo: ‘Sé bien lo que le debo’. ‘¿Qué es eso?’, pregunté. ‘Mi corazón’, respondió. Agregó que ella viviría donde yo viviera, aunque nadie entendiera su idioma.

“Para entonces, habíamos regresado al campamento y, a pesar de no desearlo, se vio obligada a comer con el general. Después la escolté hasta la casa de su tío, prometiendo visitarla pronto. Debo reconocer que estoy impresionado con ella; es un hecho. Ahora que ya conoces mis galanteos, no sería justo dejarte a oscuras respecto a su nombre y el de sus familiares.

“Su nombre es señora Juana María Leonor Ynocencio, hija del señor don Alberto Antonio Benito Ynocencio y hermana del señor don Alfonso Cornelio Guillermo Fernando Ynocencio”.

Villarreal Lozano cuenta que Schwartz volvió a su tierra sin Juana María Leonor, aunque sí con el paquete de daguerrotipos que a la postre serían considerados las imágenes de guerra más antiguas del mundo.

HUBO HASTA SEIS MATRIMONIOS

Si bien la relación de Schwartz e Ynocencio no fructificó e incluso por momentos parece más charlatanería del norteamericano, lo cierto es que las actas de matrimonio nos hacen constar que sí hubo hasta seis casamientos entre soldados y saltillenses.

De acuerdo a Dávila Recio, muchachas entre los 15 y los 22 años se enamoraron de los americanos en la catedral de Saltillo, quienes finalmente se fueron a Estados Unidos porque no hay descendencia en la ciudad con los apellidos de los hombres.

El historiador y docente de la UAdeC indicó que las relaciones entre mujeres e invasores no eran bien vistas por la sociedad de la época, razón por la que seguramente también decidieron irse a Estados Unidos.

“Seguramente habrá descendientes, sobre todo en Illinois, donde había dos o tres soldados, y evidentemente ellos o eran católicos o se convirtieron al catolicismo para poder casarse”, explicó Recio.

Agregó que una vez pasada la Batalla de la Angostura y firmado el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, las tensiones se relajaron y se dieron otro tipo de relaciones.

El historiador contó que cerca de la calle El Sauz ya existía una zona de prostitutas donde es muy probable que existieran las relaciones extramatrimoniales con los soldados.