De cuando Villa estuvo en Saltillo y de cómo plagió a seis sacerdotes jesuitas

Francisco Villa y su Estado Mayor se instalaron en la casa del mencionado empresario, situada frente al ángulo noreste de la Plaza de Armas, entre los callejones de Santos Rojo e Ildefonso Vazquez.

El Jefe de la División del Norte pretendía hacerse de recursos económicos por todos los medios posibles y no podían escapar de sus planes los padres jesuitas, quienes tenían fama de ricos, según él, cuando en realidad son de los que cuentan con menos recursos económicos; ya que entre los requisitos de su orden está el voto de pobreza.

Pero el general Villa que iba a saber de estas cosas, era un hombre ignorante y pensó que había encontrado en ellos un filón de oro.

Para lograr su objetivo Villa mandó citar al padre Pichardo, que a la sazón tenía el cargo de Rector del Colegio de San Juan y a los demás sacerdotes que estaban bajo sus órdenes y que se habían quedado a custodiar la institución, el grupo lo conformaban: el padre Kubieza, mexicano, su padre de origen húngaro, Ignacio de León, José Méndez, Eliseo Ancira y el padre Macías.

Con la mayor frescura Villa se dirigió al padre Pichardo: “Necesito que me entreguen un millón de pesos o los mato”, la contundente orden dejó helado al padre, Pichardo de cuarenta y cuatro años de edad, bajo de estatura y complexión robusta contestó entonces: ‘Pues señor general Villa; así como nos pide un millón de pesos nos puede pedir cien, al fin que para nosotros es lo mismo, no podemos entregárselos, porque jamás en mi vida he visto un millón de pesos y no sé el montón que hace”.

Villa los mantuvo por tres semanas en calidad de rehenes, amenazados de muerte y con inexistentes raciones de comida.