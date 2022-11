Erróneo pensar que los jóvenes no deben planear a quién heredar

El presidente del Colegio de Notarios, Armando Luna Canales, dio a conocer que aunque en Coahuila ha ido incrementando la cultura del testamento, todavía existe un buen número de personas en la población que asemejan dicho procedimiento como una carta previa a la muerte.

El titular del Colegio, informó que en este año, se tiene una meta de recibir más de 10 mil testamentos, mientras que el año pasado se cerró con alrededor de 7 mil, aunque la idea es que haya cada vez más.

“Hay una creencia de que si haces un testamento es porque ya se va a morir. Es importante decir que no es así”, mencionó.

Dijo, que es importante que las personas se reconozcan vulnerables, aun cuando no estén en una edad avanzada.

“Muy poca gente joven hace un testamento. Hay también una creencia errónea de que solo las personas que tienen mucho hacen testamento y no”, dijo.

También mencionó que las personas no deben considerar que al rededor de los testamentos se pueden suscitar problemáticas, pues existen documentos que se pueden hacer cerrados.

En ese sentido, agregó que están implementando un proyecto para que a través de la tecnología, los documentos de testamento sean más ágiles para la comunidad.

“Sabemos que los testamentos no solo son una herramienta jurídica, sino que sabemos que el testamento es la posibilidad que tiene una persona de no heredar problemas, es la posibilidad que tiene una persona de dejar las cosas tranquilas y en paz, de no dejar que eso trascienda en problemas para sus familias”, afirmó el Presidente del colegio de Notarios.

Armando Luna Canales aseguró que se trata de un trámite rápido que puede ahorrar muchos problemas a futuro, además de señalar que cualquier persona puede tener un testamento a la edad que desee, y que se puede revocar las veces que la persona así lo desee.

Destacó que la promoción en la elaboración de este documento es de mil 500 pesos por cada documento. En ese sentido, asentó que para todas y todos los trabajadores y empleados de las áreas de Seguridad Pública y de Salud, el trámite de los testamentos es gratuito, de acuerdo al convenio establecido con el Colegio de Notarios de Coahuila.

Las y los interesados pueden solicitar información o el trámite correspondiente ante la Notaría Pública más cercana a su domicilio, o bien con el profesional del ramo de su confianza. La campaña en vigor, agregó, tiene como finalidad fomentar la cultura de la previsión, la certeza y seguridad jurídica en el derecho de heredar.

¿qué es?

Un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un notario o notaria, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte; es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos.